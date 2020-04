Afrique: Le rôle de Huawei pour combattre la cybercriminalité en Afrique

billet

Huawei Northern Africa est implantée dans 28 pays d'Afrique, pour accompagner le développement d'une Afrique connectée. C'est ensemble que nous relèverons les défis numériques du 21ème siècle, dans la lignée de notre crédo « en Afrique, pour l'Afrique ».

De nombreux défis accompagnent l'utilisation des nouvelles technologies. Un des défis majeurs actuellement est la lutte contre la cybercriminalité, alors que de nombreux gouvernements de par le monde ont pu subir des cyber-attaques d'une ampleur inédite, notamment en période électorale.

L'Afrique n'est hélas pas épargnée par cette menace, alors que seuls quinze pays africains sont considérés, selon l'agence spécialisée en télécommunications de l'ONU, comme « matures » dans le domaine de la cybersecurité. En 2013, selon un rapport publié par Symantec Corporation, 80% des ordinateurs personnels étaient infectés par des virus ou logiciels malveillants. Ce ratio est particulièrement inquiétant à l'échelle de l'Afrique, alors qu'un nombre élevé de domaines à faible sécurité font du continent un terrain propice pour la cybercriminalité. Au-delà de l'aspect sécuritaire, cette situation représente un vrai manque à gagner pour l'Afrique. Ainsi, Seraniu, une société kenyane de services IT, a évalué les pertes des entreprises africaines victimes de cyberattaques à 3,5 milliards de dollars en 2017. Le Nigéria, le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie sont les principaux pays concernés, avec près d'un milliard de dollars de pertes estimées.

Pour faire face à cette menace, Huawei Northern Africa souhaite s'engager plus activement encore pour protéger les pays africains des risques de la cybercriminalité. Nous disposons de cette expertise au niveau global, comme les deux exemples qui suivent au Royaume-Uni et à Bruxelles le démontrent.

Au Royaume-Uni, le National Cyber Security Centre, organisation anglaise gouvernementale de conseil face aux menaces de sécurité informatique, a mis en place en 2010, dans le cadre d'accords avec Huawei, le Huawei Cyber Security Evaluation Centre (HCSEC). Le HCSEC fournit des évaluations de la sécurité de toute une gamme de produits de Huawei au Royaume-Uni.

En Mars 2019 également, notre groupe a ouvert à Bruxelles son Centre de transparence sur la Cybersécurité, visant à offrir aux agences gouvernementales, aux experts techniques et aux associations industrielles une plate-forme où ils peuvent communiquer et collaborer afin d'équilibrer la sécurité et le développement à l'ère numérique. Ce centre a trois fonctions principales : présenter les pratiques de cybersécurité de bout en bout de Huawei, depuis les stratégies et la chaîne d'approvisionnement jusqu'à la R&D et aux produits et solutions, faciliter la communication entre Huawei et les principales parties prenantes sur les stratégies de cybersécurité, et, enfin, fournir une plate-forme de test et de vérification de la sécurité des produits Huawei.

C'est cette expertise que nous souhaitons développer en Afrique, au service des africains. Dans la lignée de la Convention africaine sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel établie en 2014 dans le cadre de la 23eme session ordinaire du Sommet de l'Union Africaine, nous continuerons d'être aux côtés des gouvernements et des institutions régionales et continentales, pour que l'Afrique 2.0 puisse se développer en toute sécurité.