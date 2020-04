Congo-Brazzaville: COVID-19 - Le gouvernement va renforcer le contrôle aux points d'entrée de Brazzaville et Pointe-Noire

Le Premier ministre, Clément Mouamba, a évoqué l'urgence de renforcer les mesures de protection contre le coronavirus (Covid-19) au niveau des points d'entrée des deux plus grandes agglomérations du pays.

Le chef du gouvernement s'est exprimé le 27 avril, à l'issue d'une visite effectuée en compagnie des ministres de l'Intérieur, de la Défense, de la Justice et de la Santé, aux postes de péage de Lifoula et de Nganga-Lingolo, respectivement au nord et au sud de Brazzaville.

« La visite est justifiée du fait que lorsque nous donnons les instructions, il faut s'assurer qu'elles soient mises en œuvre. Les Brazzavillois et Ponténégrins se déplacent sans raison or il est démontré que la majorité des cas positifs viennent de ces deux villes. Voilà pourquoi nous avons mis en place un dispositif de contrôle dans les points d'entrée », a indiqué le Premier ministre.

Il a, par ailleurs, souligné qu'il faut renforcer le plus vite possible le dispositif de contrôle des points d'entrée, notamment sur le plan de la logistique avec l'installation des équipes permanentes de santé et de la force publique. « Ce renforcement doit être accompagné des moyens nécessaires. A Lifoula, par exemple, la Congolaise des routes a accepté de travailler avec la force publique et les agents de santé dans ses bâtiments », a expliqué Clément Mouamba.

De son côté, le directeur départemental de la Santé du Pool, le Dr Albert Touadi a rappelé que les agents de santé placés aux postes de péage étaient équipés des thermoflash, mais ils leur manquent une certaine commodité logistique, ainsi que l'appui des agents de la force publique. « Il nous faut les paillottes pour permettre à nos collaborateurs de bien exécuter leur tâche quotidienne », a-t-il suggéré.