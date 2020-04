Afrique de l'Ouest: UEMOA - Définir une riposte commune contre le COVID 19

Les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA, 8 pays) sont réunis lundi en visioconférence pour une session extraordinaire.

Un seul thème à l'ordre du jour, la lutte contre la pandémie

Les travaux sont consacrés aux réponses à apporter au covid-19 dans le domaine sanitaire et économique.

Les chefs d'Etat échangent notamment sur les réponses collectives à mettre en place pour d'une part, limiter la propagation et, d'autre part, atténuer les effets pervers de ces mesures sur les économies des pays membres.

Ils doivent évaluer les plans de riposte afin de dégager une stratégie communautaire face notamment aux défis liés aux besoins en matière d'équipements et d'intrants médicaux (masques, appareils respiratoires, produits pharmaceutiques, ...), aux impacts socio-économiques immédiats et à court terme ainsi qu'à la fermeture des frontières nationales aériennes et terrestres.

'Nous devons donc agir vite et prendre des mesures à la fois sur les plans sanitaire, économique et social, afin d'atténuer les conséquences de la crise sur nos économies et réduire ainsi les souffrances de nos concitoyens. Le présent Sommet nous donne l'opportunité de partager nos expériences dans la gestion du covid', a déclaré Alassane Ouattara, le président de Côte d'Ivoire.

L'UEMOA comprend les pays suivants : Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo.

Ils sont tous atteints à des degrés divers par le coronavirus. Le Togo compte à ce jour 99 cas confirmés sur une population de près de 8 millions d'habitants.

Informations complémentaires

