Cote d'Ivoire: Dr Lea Silué - « Le plan de riposte est très bon »

interview

Malgré vos occupations, vous arrive-t-il de penser à la Côte d'Ivoire ?

Bien sûr, il n'y a personne à Santé publique France qui me connaît sans connaître la Côte d'Ivoire. Je suis tellement fière de mon pays.

J'y pense tellement surtout en pareille situation. J'ai toujours pensé à une réorganisation de la santé publique de notre pays.

Il nous manque beaucoup de volets à mettre en place surtout dans le domaine de la veille et de la surveillance sanitaire.

Ces deux volets sont essentiels dans la lutte contre les épidémies. Et on ressent ce manque dans la lutte contre le covid-19 aujourd'hui.

Suivez-vous l'évolution du covid 19 sur les bords de la lagune Ebrie ?

Oui absolument. J'ai été, dès le début de cette pandémie, très inquiète de l'évolution de cette maladie en Côte d'Ivoire.

Quand je sais comment la gestion de cette épidémie nous a échappé, avec tous les moyens mis en place en termes de ressources humaines sans parler de ressources économiques. Oui j'ai eu peur.

J'ai dû me mettre à une sensibilisation sur les réseaux sociaux par des vidéos, ou à participer à des débats.

Ce n'est pas grand-chose, mais autant que faire se peut, si cela peut toucher quelques personnes. Néanmoins, je constate avec amertume que le nombre de personnes confirmées continue de grimper.

Que pensez-vous du plan de riposte en vigueur en Côte d' Ivoire ?

J'ai lu le plan de riposte, il est bon, très bien écrit et je l'ai même présenté lors d'un débat interafricain.

Par ailleurs, les mesures prises par l'Etat de Côte d'Ivoire sont suffisantes à ce stade de l'évolution de l'épidémie.

Je veux parler par exemple de la fermeture des aéroports, de l'interdiction de rassemblement, de l'isolement des villes avec des cas, le couvre-feu pour limiter les déplacements.

Ce sont globalement des mesures qui permettent de freiner la propagation du virus sur le territoire. Elles ont été mises en place au bon moment c'est-à-dire avant même que l'épidémie s'installe sur le territoire.

C'est ce qui a manqué aux pays européens, qui ont sans doute minimisé l'épidémie au début. Et nous vivons les résultats aujourd'hui.

Si ces mesures sont respectées par la population, ajoutées aux mesures barrières individuelles, on devrait pouvoir maîtriser l'épidémie.

Par contre, malgré toutes ces mesures, on constate que le virus commence à circuler sur le territoire ivoirien. Je pense que cela est dû à deux facteurs :

- Le premier : l'éducation de la santé à la population : il faut apprendre aux Ivoiriens à prendre conscience de leur état de santé, à éviter ce qui peut détériorer leur état de santé.

Sans cette éducation, aucune communication ne peut passer en pareille situation. C'est difficile de changer les habitudes de quelqu'un qui n'a aucune notion du danger.

- Le second : la gestion de la crise sur le plan épidémiologique. On manque énormément d'équipe de riposte sur le terrain.

Quand l'Etat prend des mesures, il reste à l'équipe de santé de couper les chaînes de transmission, avec le contact tracing. Sinon les gens vont continuer à se contaminer et c'est ce qui se passe.

La trajectoire du virus ne semble pas être la même en Europe qu'ici. Vous arrive-t-il, au niveau de la cellule de crise française, d'évoquer la pandémie hors de France ?

Évidemment.

Vous savez, avec la mondialisation, cette crise doit être traitée globalement. Pour les pays francophones et en particulier la Côte d'Ivoire, la France est souvent très attentive à l'évolution de la situation.

En 2015, lors de l'épidémie d'Ebola en Guinée Conakry, quand à peu près tous les pays frontaliers de la Côte d'Ivoire étaient tous atteints, la question sur l'évolution de la situation en Côte d'Ivoire était une grosse inquiétude. C'était le cas au début de cette crise.

Mais on se rend compte que l'épidémie avance plus lentement comparée à l'Europe. La question qu'on se pose, c'est la robustesse du système d'information. On ne peut pas être exhaustive dans pareille situation, mais tous les cas sont-ils comptés dans les pays africains ?

Qu'est-ce qui, selon vous, pourrait expliquer que nos pays semblent être plus préservés ?

Plus préservés je ne sais pas. On a eu déjà deux épidémies dues aux coronavirus : le SRAS-CoV (Syndrome Respiratoire Aigu Sévère-Coronavirus) en 2002-2003 et le MERS-CoV (Middle East Respiratory Syndrome-Coronavirus) depuis 2012. Ces virus n'ont pas pu émerger en Afrique, sûrement pour des raisons climatiques ?

Si le Covid-19 se comporte comme eux, on devrait souffrir moins, mais pour le moment, aucune connaissance ne permet d'étayer cette thèse.

Après on peut avoir moins de victimes qu'en Europe ou aux Etats-Unis pour les raisons de complications de cette maladies.

Par exemple en Europe, les premières victimes de ce virus sont les personnes âgées, qui en plus sont très âgées.

Ces personnes, du fait de leur âge, portent d'autres facteurs qui aggravent la maladie tels que l'hypertension artérielle, le diabète.

Et je pense que c'est ce qui alourdit le bilan en Europe. En Afrique, la jeunesse de la population peut être un facteur protecteur.

N'oublions pas que 80% des malades de Covid-19 guérissent sans aggravation, s'ils n'ont pas de facteurs de risques appelés comorbidités comme l'âge avancé, les maladies cardiovasculaires, le diabète, l'hypertension artérielle, une insuffisance respiratoire chronique, un cancer, ou une insuffisance rénale chronique ou même l'obésité.

En conclusion, l'épidémie peut ne pas être aussi mortelle qu'en Europe, si on prête une attention particulière aux personnes avec les facteurs de risque.

Envisagez-vous de revenir travailler dans votre pays ?

Si vous voulez mon avis, j'ai toujours dit à mes collègues que j'étais en formation pour mon pays, je pense qu'il y a beaucoup à faire chez nous qu'ici en France.

Alors oui, si l'occasion se présente, je n'hésiterai pas à rentrer travailler chez moi.