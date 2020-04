Sénégal: Philippe Lalliot, Ambassadeur de France au Sénégal - «Suñu booloo, dinañu am ndam»

interview

Le vibrant appel du Président Macky Sall à la communauté internationale pour une mobilisation autrement contre un mal nouveau, le coronavirus, a eu un retentissement particulier ponctué par le ralliement de sommités mondiales dont le Président Emmanuel Macron. Mais au-delà, quel est l'apport de la France aux côtés du Sénégal, en particulier, et de l'Afrique, en général, dans leur lutte contre ce virus dévastateur ?

La réponse à cette interpellation est la trame de cet entretien accordé au Soleil par l'Ambassadeur de France au Sénégal.

Dans son propos, Philippe Lalliot est on ne peut plus précis et exhaustif, non sans clore avec une invite humaniste aux humains, pour une profonde remise en cause des modes de vie.

Il parait que vous étiez à Paris...

Je suis au courant de cette rumeur. Et comme très souvent, s'agissant de rumeur, elle est complètement fausse. La dernière fois que j'ai été à Paris, c'était fin janvier 2020 pour participer aux entretiens des ministres des Affaires étrangères du Sénégal et de la France.

Depuis, je suis là où je dois être : au Sénégal. À ma place.

Vous auriez aussi évacué une partie de votre personnel et leurs familles...

C'est une autre «fake news» ou fausse nouvelle. Nous n'avons évacué ni nos agents ni leurs familles. L'ambassade de France est au grand complet, et sur le pont.

Dans cette crise, nous sommes aux côtés des Sénégalais et nous entendons le rester. Nous sortirons ensemble de cette épreuve. C'est maintenant que l'expression «ño far» (Ndlr : on est ensemble), prend tout son sens.

C'est, en effet, dans les moments difficiles qu'on reconnaît ses vrais amis. La France n'a pas d'autre ambition que d'être la meilleure amie du Sénégal, son partenaire le plus fiable et le plus fidèle.

De manière générale, faisons très attention à ne pas accréditer ces fausses informations qui prolifèrent partout, en particulier sur les réseaux sociaux.

Elles minent la confiance que nous devons avoir les uns envers les autres, particulièrement dans les temps de crise.

Elles sont un poison pour nos démocraties qui ne peuvent pas vivre dans le mensonge et qui sont gravement menacées par toutes ces manœuvres d'intoxication et d'instrumentalisation, mais aussi toutes ces tentatives de travestir la réalité et de réécrire l'Histoire. Nous devons à nos concitoyens la vérité et la transparence.

Quel regard portez-vous sur cette crise ?

C'est une crise à nulle autre pareille par son ampleur et sa durée. Elle est mondiale. Elle va faire sentir ses conséquences pendant longtemps. Elle est une épreuve pour chacun d'entre nous.

Je voudrais avoir une pensée pour toutes celles et tous ceux qui sont malades, pour leurs familles qui s'inquiètent. Il est important, en ces temps difficiles, que les familles puissent être réunies.

Ainsi, 5 000 Françaises et Français de passage au Sénégal ont pu rentrer auprès de leurs proches, en France, grâce au concours des autorités sénégalaises. Qu'elles en soient remerciées.

J'ai une pensée aussi pour les victimes et tout particulièrement pour les proches de Pape Diouf, à commencer par sa femme.

Sa disparition laisse un grand vide à Marseille comme à Dakar. Ce virus ne fait pas de quartier. Il faut le prendre très au sérieux. C'est pourquoi il faut respecter strictement les consignes de précaution et de sécurité.

J'ai également une pensée pour les soignants, les médecins, les personnels infirmiers, les aides qui font tourner les hôpitaux. Ils font tous preuve d'une abnégation incroyable.

Ici, au Sénégal, les personnels de santé sont d'une exceptionnelle qualité et l'Institut Pasteur de Dakar, une référence mondiale, notamment dans la lutte contre les pandémies.

Cette crise est aussi un révélateur pour nos politiques publiques, et pas seulement dans le domaine de la santé.

Ce qui est en jeu, c'est non seulement l'urgence sanitaire, mais également notre capacité à stopper cette épidémie, à limiter la casse économique, à répondre aux enjeux sociaux et à assurer la cohésion de nos sociétés.

Nous avons toute confiance dans les mesures prises par les autorités sénégalaises. Elles nous paraissent justifiées, bien calibrées et proportionnées.

Cette crise, enfin, agit comme un révélateur. Elle souligne les qualités de leadership comme elle exacerbe les faiblesses de caractère.

Sans flagornerie, nous avons la chance d'avoir deux Présidents (Ndlr : Macky Sall et Emmanuel Macron), à la hauteur des immenses défis auxquels nous sommes confrontés.

Ce n'est pas un hasard si l'un et l'autre, de manière coordonnée, sont à l'origine des principales initiatives prises pour répondre à la crise, s'agissant aussi bien de l'urgence sanitaire et sociale que de la coopération scientifique, des enjeux économiques, du soutien aux entreprises, ou de l'annulation des dettes.

Nos deux pays sont, l'un pour l'autre, des partenaires essentiels. Le Président Macky Sall et le Président Emmanuel Macron se parlent souvent.

Ils s'apprécient. Ils se font confiance. Comme nos deux ministres des Affaires étrangères qui sont en contact permanent. Les équipes travaillent en totale coordination à tous les niveaux.

Je suis en dialogue quotidien avec la Présidence de la République et vos ministres. C'est dans ces moments qu'on mesure vraiment le caractère exceptionnel, la profondeur et la richesse de la relation entre nos deux pays.

Le Président Emmanuel Macron est l'un des premiers à avoir répondu à «L'Appel de Dakar» lancé par le Président Macky Sall ? Quelles sont les conditions à réunir pour qu'il soit effectif ?

La France a pesé et continuera de peser de tout son poids, dans toutes les enceintes multilatérales, pour obtenir le maximum au bénéfice de l'Afrique et des pays les plus vulnérables.

Une première étape a été franchie avec le moratoire décidé par le Club de Paris et le G20. La France assume, dans ce cadre, un report de dette dont le coût est estimé à 01 milliard d'euros.

C'est une étape cruciale en attendant une annulation. Tous les bailleurs publics, privés, bilatéraux et multilatéraux doivent s'engager dans cette logique de partage du fardeau. C'est essentiel pour l'avenir des pays africains et de leurs populations.

La France continue, par ailleurs, à plaider pour d'autres mesures financières ambitieuses, notamment une allocation de 500 milliards de DTS qui se traduirait par un apport de 16 milliards de dollars américains aux pays les plus pauvres.

D'ores et déjà, la France a annoncé le doublement de sa contribution à la facilité du Fonds monétaire international (FMI) pour la réduction de la pauvreté ; une contribution qui va ainsi passer de 2,5 milliards à 5 milliards d'euros.

Au-delà de la question de la dette, comment la France entend-elle soutenir l'Afrique ?

La France a décidé de mobiliser tous les moyens dont elle dispose pour aider l'Afrique à lutter contre le virus et à résister au choc économique.

Le Président Emmanuel Macron a multiplié, très tôt, les contacts avec ses homologues africains, en particulier avec le Président Macky Sall, pour être à l'initiative au niveau multilatéral, au G7, au G20, au FMI, à la Banque mondiale, mais également au sein de l'Union européenne. Je le dis avec fierté : la France est l'ambassadrice de l'Afrique dans ces enceintes.

Cette crise doit être traitée dans toutes ses dimensions : celle de l'urgence sanitaire d'abord, notamment à travers le Fonds mondial de lutte contre le Vih, la tuberculose et le paludisme, Unitaid et le Gavi, où la France est parmi les plus grands contributeurs ; celle de l'action humanitaire, par exemple via le Pam (Ndlr : Programme alimentaire mondial), auquel nous venons d'accorder une première subvention de 300.000 euros pour aider 7.500 personnes vulnérables dans la région de Matam ; la dimension de recherche aussi pour mettre en réseau les compétences et mutualiser les expertises, notamment autour des Instituts Pasteur pour renforcer leurs capacités de tests.

Et pour les conséquences économiques qui sont déjà terribles, au-delà de la dette ? Le ministre Jean-Yves Le Drian a annoncé récemment une enveloppe de 1,2 milliard d'euros pour le continent africain, comment se matérialisera-t-elle ?

Jean-Yves Le Drian a, en effet, annoncé que la France allait consacrer, sur le plan bilatéral, 1,2 milliard d'euros à la lutte contre la propagation du Covid-19 en Afrique. Il a cité quelques projets concrets.

Pour n'en prendre que deux : la France va notamment aider l'Ong Alima - qui appuie les personnels de santé au Sénégal, en Guinée-Conakry, au Burkina Faso et en République centrafricaine - ainsi que Médecins du Monde à l'hôpital de Kinshasa.

Je peux vous assurer que la part du Sénégal sera importante. Elle sera à la hauteur des besoins et des enjeux.

À cela s'ajoute l'aide des collectivités locales françaises. Par exemple, celle de la région Nouvelle Aquitaine dont le Président, Alain Rousset, me disait qu'il était prêt à soutenir le Département de Médecine de l'Université de Bambey et l'hôpital de Diourbel.

La région Îles de France, le département de la Savoie et la ville de Malakoff souhaitent aussi apporter leur aide aux collectivités sénégalaises.

Ces projets pourront être soutenus pas le dispositif franco-sénégalais d'appui à la coopération décentralisée doté de 1,2 milliard de FCfa.

Si nous voulons être complets, il faut mentionner également toute l'aide multilatérale où la France, parmi les plus grands bailleurs internationaux, pèse d'un poids particulier.

Je ne citerai que l'Union européenne, acteur majeur, le premier au monde quand on parle d'aide au développement.

Près de 16 milliards d'euros ont été annoncés, début avril, en faveur de la lutte contre le Covid-19 dans les pays en développement, dont 150 millions d'euros pour le Sénégal.

Pour la France, je le répète, l'Afrique est prioritaire. C'est pourquoi nous avons consacré 5,4 milliards d'euros, ces six dernières années, au Fonds européen de développement dédié, en grande partie, à l'Afrique.

Pouvez-vous être encore plus précis pour le Sénégal ?

Tous les arbitrages ne sont pas encore rendus. Un mot sur l'action de l'Afd (ndlr : Agence française de développement), pour préciser les choses et les ordres de grandeur : aujourd'hui, en Afrique, après la République démocratique du Congo, le Sénégal est le principal bénéficiaire de son soutien d'urgence avec près de 2 millions d'euros pour financer de nouveaux projets dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.

Son initiative «Santé en commun» devrait comprendre une enveloppe de 80 à 100 millions d'euros pour le Sénégal, soit 53 à 66 milliards de FCfa, afin de soutenir le pays dans sa réponse aux enjeux sanitaires, sociaux et économiques de la crise.

Cette contribution bilatérale de la France s'inscrit, bien sûr, dans le cadre d'un long partenariat avec le Sénégal dans les secteurs qui sont, aujourd'hui, au cœur de la réponse à la pandémie de Covid-19.

Depuis dix ans, la France, via l'Afd, a ainsi octroyé près de 2 milliards d'euros, (plus de 1.300 milliards de FCfa), de financements à l'État du Sénégal, dont environ 700 millions d'euros (470 milliards de FCfa), pour les secteurs de la santé, de l'eau, de l'agriculture et de l'éducation.

L'économie, formelle comme informelle, est durement touchée par la crise. Quel soutien pouvez-vous apporter au Sénégal ?

Notre objectif est de contribuer directement au Fonds de riposte à hauteur de 50 millions d'euros (33 milliards de FCfa), avec un accent particulier sur les mesures en faveur des populations les plus vulnérables.

Nous souhaitons aussi intervenir en faveur des entreprises en réorientant nos financements, notamment un prêt de 20 millions d'euros (13 milliards de FCfa) en faveur de la DER (ndlr : Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes), pour appuyer les entreprises en difficulté et accompagner les filières de produits de première nécessité.

Vous voyez qu'au total, même si tout n'est pas encore décidé et chiffré, l'aide de la France au Sénégal, via les mécanismes bilatéraux et multilatéraux, montera certainement à plusieurs centaines de millions d'euros.

Quid des entreprises françaises ? Qu'en est-il de leur contribution à la Force-Covid-19 ?

Le Président Macky Sall a annoncé un plan de soutien massif lors de son adresse à la Nation du 03 avril 2020. Les premières mesures commencent à être mises en œuvre, en mode «fast track», avec le soutien des partenaires au développement dont la France.

Le secteur privé, national comme étranger, se mobilise fortement aux côtés de l'État, dans un élan citoyen remarquable. La Responsabilité sociale des entreprises, (Rse), prend tout son sens face à cette crise.

Parce que c'est bien, mais aussi parce que c'est dans leur intérêt que j'ai dit aux entreprises françaises qu'elles devaient être exemplaires. Elles me paraissent l'être à trois égards au moins.

Jusqu'à ce jour, l'emploi a été préservé. L'emploi, c'est la priorité. Les entreprises françaises participent aussi à l'effort de dons, en nature comme en numéraire. Mes services ont déjà recensé un équivalent de plus de 6 milliards de FCfa de dons.

Entre autres, je voudrais saluer une action collective du Comité des conseillers du commerce extérieur et de leurs partenaires sénégalais au profit des deux centres de traitement, sis à Diamniadio et à Fann ; une initiative élargie désormais à Eurocham et au Cnp.

Enfin, nombre d'entreprises françaises ont décidé d'anticiper le paiement du premier tiers de l'impôt sur les sociétés. Cet effort représente déjà près de 5 milliards de FCfa.

Au total, pour ce qui est porté à ma connaissance, à ce jour, c'est un effort de plus de 10 milliards de FCfa - certainement beaucoup plus - qui a été consenti. C'est un bon début et je veillerai à ce que nous poursuivions dans cette voie de la solidarité et de la responsabilité.

Dans le même esprit, je veux saluer l'action des militaires des Efs (ndlr : Éléments français au Sénégal) auprès des populations, par exemple pour le nettoyage du marché de Ouakam avec les pompiers sénégalais, pour la livraison de nourriture avec le Samu social du Sénégal ou encore à l'hôpital de Rufisque.

C'est cela, pour moi, la relation franco-sénégalaise, et je n'en connais pas d'autres de cette qualité.

L'éducation, au cœur de la visite du Président Emmanuel Macron au Sénégal, en 2018, est aussi un enjeu de la crise avec la fermeture des écoles. Quelle coopération envisagez-vous en la matière ?

Nous avons plusieurs projets en discussion pour répondre à la volonté du ministre de l'Éducation nationale d'assurer la continuité des enseignements, notamment des programmes à distance, pour un montant de près de 2 millions d'euros.

En parallèle, des discussions sont en cours avec le Partenariat mondial pour l'éducation pour aller plus vite et plus loin en matière de continuité pédagogique.

J'incite également à ce que nous mettions gracieusement, à la disposition du Sénégal, les ressources pédagogiques du Cned (ndlr : Centre français d'enseignement à distance).

Aussi préparons-nous d'ores et déjà, la prochaine rentrée scolaire et universitaire. Notre plateforme de pré-inscription en ligne des élèves dans les établissements scolaires à programme français au Sénégal est ouverte depuis une semaine.

Nos personnels sont à la disposition des parents pour répondre à leurs questions. Notre équipe de Campus France est également mobilisée pour traiter les dossiers des étudiants qui souhaitent poursuivre leurs études en France à partir de septembre 2020.

Une trentaine de conseillers organise, chaque jour, des entretiens en ligne avec les candidats.

Plus généralement, la vie culturelle doit continuer. La créativité en ligne est d'ailleurs impressionnante. Nos Centres culturels à Dakar, Saint-Louis, Kaolack et Ziguinchor sont toujours aussi actifs, mais ils s'adaptent aux nouvelles contraintes.

Nous poursuivons nos cours de langue à distance et nous allons renforcer notre offre numérique de conférences et d'événements culturels. Je recommande vivement notre plateforme «culturechezvous» et la Culturethèque francophone de l'Institut français de Paris.

Comment voyez-vous le jour d'après ?

Compte tenu de l'ampleur, de la profondeur et de la durée de la crise, je suis convaincu qu'il y aura un avant et un après-Covid-19. J'espère que nous aurons collectivement la sagesse de tirer toutes les leçons de cette crise, y compris des failles que la pandémie aura révélées.

Il me semble que la première question qu'il faudra nous poser, c'est celle des biens communs, en commençant par la santé dont, reconnaissons-le, nous n'avions pas mesuré à quel point elle pouvait bouleverser l'ordre du monde.

Cela devra aller de pair, à mon avis, avec une amplification de nos efforts sur le climat, l'éducation et l'éradication de la pauvreté.

La deuxième sera, sans nul doute, celle de la sortie de la dépression économique provoquée par la pandémie. Le ministre français de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, a souligné que les conséquences économiques de la crise allaient se faire sentir pendant des années.

Des pans entiers de l'économie mondiale sont à l'arrêt. Pour ne laisser personne sur le bord du chemin, le redémarrage devra se faire, de manière coordonnée, avec une large place au secteur privé et aux entrepreneurs.

À titre plus personnel, j'espère que nous saurons mieux conjuguer, à l'avenir, prospérité et solidarité.

Je crois aussi que nous n'échapperons pas, si nous voulons être honnêtes avec nous-mêmes, à une réflexion sur nos modes de vie, nos façons de travailler, de nous déplacer, de produire et de consommer.

En d'autres termes, si nous voulons que cette crise produise autre chose que le bilan macabre des morts aux quatre coins de la planète, nous devrons ensemble faire des choix. La tentation de l'égoïsme est forte.

De même celle du court-termisme. Je ne peux, au contraire, que souscrire à l'invite du Président Macky Sall de mettre l'humain et l'humanité au cœur des relations internationales.

La question de la méthode sera, enfin, déterminante : soit le retour au chacun pour soi - et on sait où cela nous mène - soit nous reconnaissons que nous avons tous besoin les uns des autres, et nous assumons nos interdépendances.

Je crois, à cet égard, que ce qui unit le Sénégal et la France, c'est aussi, et peut-être surtout, la vision du monde que nous portons. Les Présidents Emmanuel Macron et Macky Sall ont le multilatéralisme chevillé au corps.

Ils l'ont encore rappelé récemment dans une tribune parue dans Jeune Afrique. Mais, c'est parce qu'ils savent que l'alternative dont nous ne voulons absolument pas est le rapport brut de force, la loi du plus fort, le conflit.

À nous de défendre ensemble ces principes et ces valeurs de respect, de partage et d'équilibre. Sinon par bonté d'âme, du moins parce que pour nous tous, c'est notre intérêt bien compris.

Dans ce monde d'après, nous avons besoin d'une Afrique forte, d'une France et d'un Sénégal plus unis que jamais.

«Suñu booloo, dinañu am ndam» (ndlr : Unis, nous vaincrons).