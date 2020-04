Maroc: Mobilisation pour la remise de 7.918 paniers d'aide alimentaire aux nécessiteux de Marrakech

7.918 familles dans la préfecture de Marrakech bénéficient, cette année, de l'opération nationale de distribution alimentaire Ramadan 1441, dont le coup d'envoi a été donné au niveau de la préfecture.

A cette fin, des comités locaux au niveau des collectivités territoriales relevant de la préfecture veillent à acheminer ces aides aux domiciles des bénéficiaires, conformément aux mesures préventives adoptées pour éviter la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

Le panier est composé de sept produits essentiels (10 kg de farine, 4 kg de sucre, 250 gr de thé, 1 kg de lentilles, 1 kg de vermicelle, 5 litres d'huile et 800 gr de concentré de tomates).

Dans une déclaration à la presse, Abdessadeq El Alem, membre du comité provincial en charge de l'opération de distribution alimentaire, a indiqué que les responsables qui supervisent cette opération ont entamé, en application des Hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI, la distribution de ces aides alimentaires aux personnes et aux familles vivant en situation de précarité au niveau de la préfecture de Marrakech.

Il a relevé qu'un total de 7.918 ménages bénéficient de cette opération au niveau de la préfecture, soit 1.018 de plus par rapport à l'année dernière, ajoutant que la Fondation Mohammed V pour la solidarité a pris une batterie de mesures pour l'organisation de cette opération dans le sillage de la conjoncture exceptionnelle induite par le Covid-19 et ce, pour éviter tout risque de rassemblement et se conformer aux mesures de confinement sanitaire.

Ces mesures, a-t-il précisé, consistent en la réadaptation du mode de gestion de la distribution, la stérilisation et la désinfection des dépôts et des camions de transport, outre la remise des aides directement auprès des domiciles des bénéficiaires pour préserver leur sécurité sanitaire et respecter les consignes recommandées par les autorités compétentes.

Au niveau de la commune d'Agafay relevant de la préfecture de Marrakech, ce sont 400 familles démunies qui vont bénéficier de cette opération, dont des veuves, des personnes âgées et des personnes en situation de handicap.

Dans ce sens, le président du comité local chargé de l'opération de distribution dans la commune d'Agafay, Abdelati Ouiski, a expliqué que ce comité, composé notamment des agents d'autorité et de la Gendarmerie Royale, suit de près cette opération, tout en veillant au respect des normes de sécurité sanitaire.

Dans une déclaration similaire, il a noté que la Fondation Mohammed V pour la solidarité œuvre chaque année à la distribution d'aides alimentaires durant le mois sacré de Ramadan, en application des Hautes directives Royales en vue de poursuivre l'élan de solidarité, surtout en cette conjoncture d'urgence que traverse le Royaume.

Et de poursuivre que l'opération de distribution se déroule de manière "flexible et fluide", tout en assurant la désinfection et la stérilisation des produits et des moyens utilisés en vue de préserver la sécurité des responsables et des bénéficiaires de cette action de solidarité.

De leur côté, de nombreux bénéficiaires ont exprimé, dans des déclarations similaires, leur profonde gratitude à SM le Roi Mohammed VI pour cette initiative et la Haute sollicitude dont le Souverain ne cesse d'entourer les catégories sociales vulnérables.

Ils se sont également félicités du niveau d'organisation de cette opération et des efforts déployés par les autorités locales afin que l'opération de distribution se déroule dans d'excellentes conditions sanitaires et leur éviter ainsi tout déplacement pour recevoir ces aides, conformément aux mesures préventives contre la propagation de la pandémie.

La 21ème édition de l'opération Ramadan d'aide alimentaire s'inscrit dans la continuité de l'élan national de lutte contre les effets du Covid-19 initié par S.M le Roi Mohammed VI et intervient en application des Hautes instructions du Souverain afin d'apporter de l'aide et du réconfort aux personnes vulnérables et aux familles vivant en situation de précarité, et d'atténuer les incidences socioéconomiques de la pandémie.

Un comité provincial, composé des autorités locales, de l'Entraide nationale, des œuvres sociales des FAR (DGSS), des services de la Gendarmerie Royale, de la délégation des habous et des affaires islamiques, de la délégation de la santé et de certains bienfaiteurs, supervise la distribution et l'acheminement de ces aides aux bénéficiaires.

Ledit comité s'est chargé de l'établissement de la liste des bénéficiaires, de la réception des denrées alimentaires et du contrôle de leur qualité avant leur remise aux bénéficiaires dans leurs domiciles dans le respect total des mesures sanitaires, pour éviter tout risque de rassemblement en raison de la conjoncture actuelle que traverse le Royaume, induite par le Covid-19.

En cette période de confinement, la Fondation Mohammed V pour la solidarité et ses partenaires ont dû adapter le dispositif de distribution pour que la sécurité des populations soit garantie, sachant que l'acheminement est effectué dans le respect des consignes sanitaires et de protection, selon le protocole et les modalités adaptés par les autorités locales.

Les comités provinciaux et locaux veillent à informer les chefs des familles bénéficiaires et à organiser la remise de l'aide alimentaire directement auprès des foyers, en porte-à-porte.

Cette opération de solidarité, qui vise à apporter de l'aide et le réconfort aux personnes vulnérables et aux familles vivant en situation de précarité, cible en particulier les personnes âgées, les veuves et les personnes en situation de handicap issues de toutes les communes relevant de la préfecture de Marrakech.