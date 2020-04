Congo-Kinshasa: Allégations de "coup d'Etat" -La société civile encourage Laurent Batumona à rester impassible

La Société civile de la République démocratique du Congo condamne de manière virulente les allégations portées à l'encontre du pionnier de la société civile, l'Honorable Laurent Batumona Kandi Khan. Elle accuse sévèrement ces inciviques auteurs de cette dégoutante plaisanterie de distiller les fausses informations tendant à porter atteinte à la paix.

En outre, elle félicite la population congolaise, témoin de ces grosses et grossières manigances, qui n'est pas disposé à croire à ce genre de revirement et se méfie aux mensonges faisant état de subversion du pouvoir en utilisant abusivement le nom de Laurent Batumona reconnu par sa philosophie de démocrate pacifiste auquel il est attaché, a affirmé lundi 27 avril à Kinshasa, son Secrétaire Rapporteur Frederick Lusilao-Mujinga qui, plus est, a rappelé les contributions louables de Diatabawu en faveur de la démocratie congolaise. Chantre de la non-violence, on ne peut plus claire, dans ces multiples activités politique et sociale qu'il a toujours menées au bénéfice de la population congolaise. " Laurent Batumona ne pourra jamais trahir le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui il est attaché. Le style de la sociale démocratie lui a valu les titres de député durant toutes les élections législatives. Laurent Batumona ne peut trouver opportun de faire autre chose que de continuer à gagner dans son combat démocratique qui lui attire l'estime de la population. Malheureusement, ces allégations non-fondées ont rencontré la résistance de la population, a indiqué Fréderick Lisilao. Par sa voix, les Organisations de la Société civile de la République démocratique du Congo, sentinelle du peuple, ont invité l'Honorable Laurent Batumona de rester imperturbable dans son combat de la non-violence qu'il a toujours mené aux côtés de Feu Président Dr Etienne Tshisekedi d'heureuse mémoire". La Société civile de la République félicite le Chef de l'Etat pour avoir recouru aux Hauts Responsables de la Société civile notamment, les confessions religieuses dans le cadre de la stratégie de lutte contre la pandémie covid-19 et, aussi, la population congolaise qui soutient sans réserve les mesures prises pour barrer la propagation du covid-19.

DECLARATION DE LA SOCIETE CIVILE DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

A la suite des fausses nouvelles parues dans les réseaux sociaux, lundi 20 Avril 2020, citant abusivement un pionnier de la société civile en la personne de l'Honorable Laurent BATUMONA KANDI KHAN dans une étrange démarche diamétralement opposée à ses convictions naturelles, celles de démocrate pacifiste.

Nous, représentants et Représentantes des Organisations de la Société Civile de la République démocratique du Congo sentinelle du peuple ;

Condamnons de manière virulente les allégations portées à son encontre et mettons sévèrement en garde ces inciviques auteurs de cette dégoûtante plaisanterie.

Félicitons la population Congolaise pour son scepticisme à l'égard desdits mensonges et sa détermination d'affronter sans effroi la pandémie du COVID 19 en soutenant sans réserve les mesures prises par le Président de la République Son Excellence, Felix Antoine TSHISEKEDI -TSHILOMBO.

Rappelons la contribution positive de l'Honorable Laurent BATUMONA en faveur de la démocratie congolaise par la non-violence constatée par ses multiples activités politiques et sociales menées au bénéfice de la population.

A titre indicatif :

Ses participations aux différents dialogues politiques ;

Son concours remarquable dans le combat de la démocratie par la non-violence auprès du Docteur Etienne TSHISEKEDI wa MULUMBA d'heureuse mémoire ;

Sa proximité avec la base détenteur du pouvoir et complice de ses victoires aux législatives;

Son inconditionnel soutien au Président de la République et Chef de fil de sa famille politique;

Nous réitérons, notre indéfectible soutien au Chef de l'Etat dans la lutte contre le COVID 19;

Encourageons afin, l'Honorable Laurent BATUMONA KANDI à rester impassible face à toutes ces allégations et continuer à œuvrer davantage aux efforts d'appui au développement principe qui corrobore la mission de la Société Civile de la République Démocratique du Congo.

Que vive la République Démocratique du Congo et son vaillant peuple.

Pour la Société Civile de la RDC

Frederick LUSILAO - MUJINGA