Ile Maurice: Décès lié au COVID-19 - Adieu à un «héros»

Un bel hommage sur la Toile lui est rendu. C'est «une mauvaise nouvelle si vous l'avez». C'est ainsi que plusieurs se remémorent les propos du chef de département de la médecine interne à l'hôpital de Flacq qui parlait du Covid-19. Et il en décédé hier, lundi 27 avril. Il avait été contaminé par le patient zéro.

C'est «un véritable héros», déclare un internaute ayant appris sa mort. A tel point qu'une initiative pour lui rendre hommage est prévue à 10 h 30 ce mardi 28 avril. La Government Medical and Dental Officers Association entend lui rendre hommage en observant une minute de silence mais aussi en invitant ses membres à se tenir devant un établissement hospitalier à cette heure et à taper des mains.

Il faut dire que le docteur était en première ligne dans la lutte contre le Covid-19. «A great professional who stood in the frontline fulfilling his duties to save many lives.»Le docteur est ainsi la dixième victime du Covid-19. Il a été placé sous respirateur artificiel à l'hôpital ENT le vendredi 3 avril. Son état de santé était stable après une double bronchoscopie pratiquée en début de semaine dernière et une trachéotomie effectuée mercredi dernier. Mais sa condition s'est détériorée hier après-midi, les médecins le suivant s'attendant au pire.Ce professionnel de santé a rendu l'âme vers 21 heures. Il laisse derrière lui des parents âgés, un frère, une épouse, un fils et une fille, cette dernière ayant bouclé ses études de médecine l'an dernier en Grande-Bretagne.