Ile Maurice: À Quartier-Militaire et Pointe-aux-Piments - Deux hommes tués en 24 heures

Le premier a été agressé avec un sabre alors que l'autre a été rouée de coups, après qu'il se serait rendu dans un champ pour voler. En moins de 24 heures, deux hommes ont perdu la vie.

Le premier meurtre a eu lieu à Quartier-Militaire. Le corps de Suren Appadoo a été retrouvé gisant au milieu de la rue, le visage tailladé, dimanche soir. Le présumé agresseur serait son beau-frère, Kabeer Adonnée, 24 ans. Il a été appréhendé peu après. Selon les premiers éléments de l'enquête, les deux hommes, qui sont voisins, n'étaient pas en bons termes depuis un moment déjà. D'où la bagarre sanglante qui a coûté la vie à Suren Appadoo.

L'épouse de Kabeer Adonnée avait porté plainte contre le défunt le mois dernier, car il aurait battu, avec un de ses proches, ses deux fils, âgés de 12 et 14 ans. Les adolescents avaient été d'ailleurs admis à l'hôpital de Flacq et la Child Development Unit en avait été informée. Quelques jours seulement après son arrestation pour Child Illtreatment, une dispute aurait éclaté entre les deux hommes. Et la situation aurait dégénéré dimanche soir alors que Suren Appadoo se rendait à la boutique. Il y aurait croisé son beau-frère et le ton serait monté d'un cran. Kabeer Adonnée serait alors rentré chez lui pour récupérer un sabre et aurait mortellement agressé la victime. L'autopsie a attribué le décès du père de famille à des blessures multiples.

C'est aux alentours de 21 h 30 dimanche que la police s'est rendue à la rue Farquar, à Cité Villemin, après avoir reçu un appel. Les techniciens du Scene Of Crime Office, la SARS de l'Eastern Division, la Central Investigation Divion, ou encore la Major Crime Investigating Team ont aussi été mandés sur le terrain. Après avoir recueilli des témoignages, ils ont interpellé le beau-frère de Suren Appadoo. Toutefois, Kabeer Adonnée nie catégoriquement les accusations portées contre lui, malgré des «preuves incriminantes». Il a finalement avoué avoir porté une dizaine de coups de sabre à la victime.

Deven Appadoo, le frère de Suren, revient sur les derniers moments de ce dernier. «Suren est rentré du travail aux alentours de 12 h 30, il est ensuite parti pêcher. Dans la nuit, j'ai reçu un appel pour me dire que mon frère avait eu des ennuis et quand je suis arrivé sur place, il était déjà inconscient et gisait déjà dans une mare de sang», explique-t-il. S'il ignore l'origine de la bagarre, il soutient qu'il existait plusieurs désaccords entre les deux hommes depuis des années.

Par ailleurs, Cédric Cassadin, 31 ans, habitant Cité CHA, Grande Pointe-aux-Piments, a rendu l'âme à l'hôpital SSRN, hier matin. Le jeune homme, accompagné d'un ami, s'était rendu dans un champ de piments à Triolet, qu'ils comptaient dévaliser, dans la nuit dimanche. Mais, ils étaient loin de se douter que le propriétaire des lieux, Yashraaj Sadasing, et deux de ses amis montaient la garde, après que plusieurs vols avaient été rapportés.

Les deux présumés voleurs avaient rempli deux sacs de piments et devaient tenter de prendre la fuite. Si le «complice» de Cédric Cassadin a pu s'enfuir, le trentenaire a quant à lui été rattrapé par le propriétaire et ses camarades. Il a été tabassé et a dû être transporté à l'hôpital par des policiers, avant de rendre l'âme quelques heures plus tard. Les trois présumés agresseurs sont recherchés. L'enquête est menée par les hommes du Sergent Forod du Field Intelligence Office du Nord.

Kabeer Adonnée est provisoirement accusé de meurtre. Il a comparu en cour via visio-conférence, hier. La police ayant objecté à sa remise en liberté, il a été reconduit en cellule.