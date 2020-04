Madagascar: CVO - Une possibilité d'engranger d'énormes ressources financières, selon Gabriel Djankou, ancien Directeur de l'OIT à Madagascar.

Gabriel Djankou, ancien Directeur adjoint de l'OIT à Madagascar

De nombreuses personnalités s'expriment actuellement sur le fameux Covid-Organics, la remède malagasy contre le Coronavirus.

« Le CVO met en lumière Madagascar, pas seulement sur le plan médiatique mais cette solution permettra d'engranger d'énormes ressources financières damant ainsi le pion aux grandes multinationales pharmaceutiques ». C'est du moins l'avis de Gabriel Djankou, ancien Directeur adjoint de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) à Madagascar.

Dans une lettre ouverte adressée au peuple malagasy, ce haut fonctionnaire des Nations-Unies qui a passé dix années à Madagascar affirme haut et fort que, grâce au Covid-Organics, Madagascar peut devenir un sauveur de l'Afrique. « Je pense, sur la base de la réalité vécue mais analysée, pouvoir éclairer l'opinion nationale malagasy que cette opportunité sans précédent permet enfin de vraiment faire connaître Madagascar, plus seulement comme une île touristique mais désormais comme le « sauveur » de l'Afrique et de l'humanité face à cette pandémie du COVID 19 », déclare-t-il dans sa lettre, dont voici un extrait : « Peuple Malagasy. Personne ne doit vous voler votre fierté, car vous êtes la fierté de l'Afrique. Vous devez protéger votre Président et surtout son courage de faire valoir aux yeux du monde une solution Malagasy à la pandémie mondiale. Je voudrais dire au peuple malagasy de ne pas se laisser perturber par les sirènes internes qui s'opposeraient à la démarche actuelle de faire du CVO une solution crédible pour la prévention, voire la guérison du Coronavirus.

Les opposants au processus sont dans leur rôle politique de ne pas applaudir l'adversaire. Très souvent, ils sont soutenus et financés par les lobbyings étrangers qui ne voient pas d'un bon œil cette initiative malagasy. Et pour causes: Madagascar a touché la fierté et l'orgueil des grands pays

Un « petit pays pauvre » - africain de surcroît- a pris une avance médiatique sur les grands : Annoncer en grande pompe une solution à leurs problèmes. Ils n'acceptent pas cela. L'esprit de colonisation et des colons a toujours voulu laisser croire que les solutions aux problèmes africains doivent fatalement venir de l'Occident. Aujourd'hui, il y a une solution conçue par Madagascar pour les Malagasy et dont l'Afrique et les africains peuvent s'enorgueillir. Cette solution peut aider les pays du Nord s'ils laissent tomber leur orgueil scientifique légendaire.

Madagascar empêche les lobbyings internationaux du médicament de glaner de l'argent grâce au COVID 19. Des prétextes sont avancés pour exprimer des réserves voire interdire la potion malagasy. Ailleurs, certains pays vaccinent leurs ressortissants avec des molécules qui n'ont pas respecté les délais cliniques. Mais parce que c'est des pays du Nord, ils ne sont pas frappés de la même réserve ni interdiction ».