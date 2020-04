Madagascar: Mobile money - Des escrocs profitent des commandes en ligne

Les commandes en ligne montent en flèche depuis la mesure de confinement. Cette situation profite aussi aux escrocs.

Le mode opératoire est très simple, ils envoient des messages (sms) de la même manière et la même forme que les opérateurs de télécommunication.Ces sms, si les récepteurs se sont précipités, ils tombent facilement dans les pièges des bandits en ligne. « Un sms est arrivé dans mon téléphone faisant état de la réception d'une somme en Ariary qui est le prix d'un objet vendu en ligne. Quelques minutes plus tard, le client a appelé qu'il a confondu l'ariary et le fmg et la somme ne correspondait pas. Il demande ainsi avec un certain harcèlement le remboursement de la différence d'argent », a expliqué un commerçant en ligne qui a été cible de l'escroquerie. Fort heureusement, il a eu le bon réflexe de vérifier son compte sur le mobile money pour constater par la suite qu'il n'y avait aucun versement.

En rappelant l'escroc, son téléphone ne marchait plus. Des témoignages sur la toile confirment l'existence de ce modèle d'escroquerie. Les malfrats sont difficiles à identifier puisqu'une fois leur forfait accompli, ils désactivent en un temps record leurs comptes sur les réseaux sociaux ainsi que leurs puces téléphoniques. Très vigilants, ils ne laissent aucune trace de leurs escroqueries. Des dépositions existent au niveau des forces de l'ordre mais les enquêtes peuvent prendre du temps et certaines n'aboutissent jamais, faute de moyens.

Ailleurs, ce sont purement des affaires qui relèvent de la cybercriminalité, et les solutions sont l'usage de la technologie puisque les criminels s'y cachent derrière. Ici, c'est surtout le jeu du chat et de la souris notamment entre les enquêteurs et les grandes gueules et autres fakers des réseaux sociaux qui est prioritaire en matière de cybercriminalité.