Madagascar: Stade de Mahamasina - Les travaux accusent un mois de retard

Le délai de livraison de la première phase des travaux de construction du « Kianja Barea » à Mahamasina prévu pour le 21 juin ne sera pas respecté.

Confinement oblige. Les travaux de construction du « Kianja Barea » tournent au ralenti. A 55 jours de la date prévue de livraison de la première phase des travaux, rien n'est prêt à Mahamasina. Juste une partie des travaux de la fondation a été effectuée deux mois après la visite du chef de l'Etat sur place. Le comité en charge du projet a fait le déplacement hier à Mahamasina, pour voir de près l'avancée des travaux et préparer l'opinion sur la possibilité du retard de livraison du « Kianja Barea ». L'entreprise « China State Construction Overseas Development » (CSCOD) en charge des travaux reconnaît les retards causés surtout par le covid-19 et la fermeture des frontières. « Nous travaillons 24h sur 24 pour essayer de faire avancer les travaux et de respecter le délai.

Les techniciens chinois dont les ingénieurs et les architectes sont encore bloqués en Chine tout comme la grande partie des matériaux. Au début, 300 Chinois vont collaborer avec 600 Malagasy, soit un technicien chinois pour deux ouvriers malagasy, mais, tout a été chamboulé avec les évènements liés au covid-19 », nous a confié, Lin Kaicheng, directeur général du projet. Pourtant, la première phase du projet consiste à la construction d'une tribune de 16 114 places de quatre niveaux (ndlr : 32 mètres de hauteur) qui comporte entre autres, des espaces VIP, une salle de presse pour 150 personnes, des locaux techniques, une salle de réception VIP, une salle d'entraînement, quatre vestiaires équipés de lits de massage, 16 chambres d'hôtels privées, ainsi que 13 chambres standards ou box de restauration, plus une énorme surface sera réservée pour le parking.

Mission impossible. Ces chantiers devront être bouclés en 60 jours pour accueillir la célébration du 60e anniversaire du retour de l'indépendance, une mission « impossible ». « Avec les mesures de confinement, le projet a été frappé de plein fouet. Nous accusons un mois de retard dans le timing établi au-début. Les containers prévus arriver plus tôt ne débarqueront au Port de Toamasina que le 29 avril prochain.

Actuellement, 50 % des travaux concernant la fondation dont les semelles et les rondelles ont été effectués. Nous allons d'ici peu poser les piliers», a annoncé Gérard Andriamanohisoa, directeur du projet. Le délai ne sera pas respecté à temps. Seulement 85 techniciens chinois sur les 300 annoncés ont pu faire le déplacement. « Nous allons recruter des mains d'œuvre locales car il faut attendre la réouverture des frontières pour que les ingénieurs et techniciens chinois puissent rejoindre la Grande Ile.

Le coffrage métallique et bien d'autres matériaux sont encore en plein mer », a continué le directeur du projet. Les grues, le local technique et une centrale à béton capable de produire 32 m2 par heure sont opérationnels à Mahamasina. Toutes les épreuves d'éducation physique et sportives seront transférées à l'Académie Nationale des Sports et au Stade Alarobia. Sur place, les ouvriers chinois et malagasy travaillent sans relâche mais, la fête du 26 juin risque d'être déplacée.