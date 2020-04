Madagascar: Non port de « arovava » - Travaux de balayage de rue pour un demi millier de contrevenants

Sans distinction de nationalité.

Certaines personnes n'ont pas encore respecté les recommandations officielles sur le port du masque malgré la sensibilisation sur les peines de travaux d'intérêt général. 588 cas ont été recensés, hier matin, dans les régions Haute Matsiatra et Analamanga.

L'Etat mise sur le port de masque pour endiguer la propagation de l'épidémie Covid-19 dans le cadre du déconfinement progressif depuis la semaine dernière. Des peines de travaux d'intérêt général sont instaurés depuis hier, pour dissuader ceux qui s'abstiennent à respecter les consignes officielles sur le port de masques. En effet, plus de 500 personnes ont été interpellées, hier dans la matinée, dans la région Analamanga, et 88 pour celle de Haute Matsiatra, rapporte Christian Rakotobe, deuxième adjoint du commandant de la gendarmerie nationale. Ces personnes ont été obligées de nettoyer la voie publique à défaut de masque, sous l'autorité des forces de l'ordre, qui ont veillé, dans les villes et campagnes, au respect du port obligatoire du masque de protection.

Satisfecit. L'attention particulière a été portée sur les trois villes concernées par le confinement, notamment les régions Analamanga et Haute Matsiatra ainsi que les districts de Toamasina I et Toamasina II. Mais dans ces districts, la livraison de masques a pris un retard flagrant et aucune sanction n'a été prise à l'encontre de ceux qui ne les ont pas encore portés. Selon le général Christian Rakotobe, les masques envoyés pour Toamasina I et II ne sont arrivés que ce lundi. Dans la ville du grand port, l'application de la disposition sur les peines de travaux d'intérêt général ne prendra effet qu'à partir d'aujourd'hui, a-t-il alors souligné. En revanche, dans les autres villes comme Antananarivo, l'Etat semble ressentir un satisfecit. « L'effort à respecter le port de masque est bien visible, surtout dans les quartiers à forte concentration de population », loue Elack Andriankaja, coordonateur général du centre de commandement opérationnel Covid-19.

Durcir. Toutefois, l'Etat ne compte pas rester les bras ballants pour ceux qui tentent toujours de renier les recommandations officielles. Le degré des sanctions va progressivement se durcir, promet le préfet de police d'Antananarivo, Angelo Ravelonarivo. « D'ici la fin de la semaine, les contrevenants risquent de passer des peines de travaux d'intérêt général plus durs », poursuit-il. Les peines pourraient dépasser le « simple acte de nettoyage de la voie publique ». Le déploiement des forces de l'ordre, en effet, va dans ce sens et « aucun axe ne sera écarté dans le cadre des patrouilles de routine », assure le deuxième adjoint du commandant de la gendarmerie nationale, le général Christian Rakotobe.