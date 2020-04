Soudan: Ministre de l'Information - Nous sommes inquiets sur l'augmentation des cas de coronavirus

- Le Ministre de l'information et de la Culture, porte-parole du gouvernement, Faisal Mohamed Salih, s'est déclaré préoccupé par l'augmentation des cas confirmés de coronavirus dans le pays, qui jusqu'à présent comprenait la moitié des États soudanais.

Dans une déclaration lors du forum de SUNA lundi soir, le ministre a indiqué, après la réunion du comité des urgences sanitaires, que les cas d'infection positive incluaient neuf États : Khartoum, Nile blanc, Gedaref, Sinnar, Al- Gezera, la mer Rouge, l'est et le centre du Darfour et Nahr an-Nil, ce qui menace le risque de propagation de la pandémie et nécessite des précautions supplémentaires.

Salih a félicité les États qui ont résolument réglé la fermeture des frontières et pris des mesures strictes dans la mise en œuvre du couvre-feu complet, appelant à davantage de sensibilisation et à rester dans les maisons jusqu'à ce que nous passions cette étape pour éviter de nouveaux cas d'infection.

Le ministre a indiqué que les rapports de mise en œuvre du couvre-feu dans l'État de Khartoum indiquaient que les citoyens ne respectaient pas l'interdiction totale et autorisée de se déplacer dans les quartiers et aux fins nécessaires, ajoutant que des directives avaient été émises pour l'arrêt de tous les moyens des transports dans l'État de Khartoum pour limiter les déplacements des citoyens.

Il a ajouté que le comité avait entendu un certain nombre de rapports dont le rapport du ministère de la Santé qui incluait l'enregistrement de (38) nouveaux cas d'infection par le virus et un décès, ce qui porte le nombre total des cas d'infection depuis le début de la pandémie au Soudan à (275) cas, dont (22) décès, et l'augmentation du nombre total de cas guéris à (21).

Le ministre a souligné la disponibilité des denrées alimentaires, en particulier la farine de blé et le carburant, indiquant que la distribution de biens et le soutien social augmenteront à partir de demain, et avec le début de la distribution du soutien social à (560000) familles vulnérables dans toutes les localités de l'État de Khartoum.