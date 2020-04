Cote d'Ivoire: Le procès de Guillaume Soro s'ouvre

L'ancien président de l'Assemblée nationale jugé pour détournements de fonds publics et blanchiment de capitaux.

Le tribunal correctionnel du Plateau à Abidjan ouvre ce mardi le procès contre Guillaume Soro. Sous le coup d'un mandat d'arrêt international lancé contre lui par la justice ivoirienne depuis son retour manqué au bercail le 23 décembre 2020, l'ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire est poursuivi pour « tentative d'atteinte à l'autorité de l'Etat, détournement de biens publics et blanchiment de capitaux ». Mais, le procès qui s'ouvre ce matin dans la capitale ivoirienne contre le président de Générations et peuples solidaires (Gps), sa formation politique, ne portera que sur une partie des chefs d'accusation liés au « détournement de fonds publics et blanchiment de capitaux ».

Dans le camp de M. Soro, l'on plaide en faveur d'un report de ce procès. Ses avocats brandissent l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'Homme et des Peuples rendu la semaine dernière et demandant à l'Etat ivoirien de suspendre ce mandat d'arrêt. En attendant qu'elle se prononce sur le fond de l'affaire. Ils estiment que cette audience n'a pour seul objectif que d'écarter leur client à l'élection présidentielle prévue le 31 octobre 2020. « Une tentative d'exécution politique », souligne Me Affoussy Bamba. Pour le collectif d'avocats de l'Etat ivoirien, même si la Cour africaine des droits de l'Homme et des Peuples a, dans son arrêt, donné trente jours aux autorités ivoiriennes pour exécution, cette décision n'est que provisoire et n'empêche en rien la tenue de l'audience. Les avocats de la défense qui ont d'ores et déjà annoncé qu'ils n'assisteront pas à cette audience entendent saisir à nouveau la Cour africaine.