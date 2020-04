Angola: La banque nationale prépare "mobile Money"

Luanda — La Banque nationale d'Angola (BNA) prépare l'EXÉCUTION de "mobile Money", un système de transferts mobiles et instantanés (STMI) avec lequel on entend étendre l'inclusion financière dans le pays.

L'information figure dans un avis public de la BNA, soulignant que le système utilisé avec des résultats encourageants dans plusieurs économies émergentes et, surtout, en Afrique, devrait être disponible sur tout le territoire national, sans fixer la date.Focalisé sur ce pari, la BNA a ouvert, le 24 du mois en cours, la «Request for Information (RFI)», afin de recevoir des propositions qui aboutiront au choix de l'opérateur technologique du STMI.Selon le document parvenu à l'Angop, l'opérateur technologique sera responsable de la gestion et du fonctionnement de la chambre d'échange et de la plateforme d'interopérabilité (Switch).

Après ce processus, l'entreprise sélectionnée doit fournir une infrastructure centralisée de compensation et deSwitch.L'idée de cette infrastructure est d'assurer l'interopérabilité des transferts mobiles et instantanés entre les participants du STMI, dénommée «Entité Intégrante», qui fonctionnera comme un opérateur technologique.La BNA avertit que les entreprises intéressées doivent répondre au «Request for information» d'ici le 10 juin 2020.L'augmentation de l'inclusion financière est l'une des actions prioritaires du Plan stratégique de la BNA, appelé N'zimbu.