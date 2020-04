Algérie: Mercato - Ryad Boudebouz met fin aux rumeurs de son départ

L'avenir de Ryad Boudebouz sera-t-il lié à celui de Gael Kakuta ? C'est ce que semble confirmer Soccer Link. Pour ce média, l'international algérien serait sur le départ cet été afin de faire place au congolais. Ce dernier étant l'une des pistes de Saint-Etienne. Sur son compte Instagram, l'ancien joueur de Montpellier a tenu à mettre fin à ces rumeurs de départ.

« Suite aux très nombreux messages que je reçois et aux captures d'écran qu'on m'envoie, je vais prendre la parole. même si je n'ai pas pour habitude de répondre aux rumeurs. Je n'ai aucunement pensé à partir », a-t-il écrit.

Boudebouz est tombé amoureux de l'ambiance des supporters dans le chaudron. Alors, il voudrait continuer son aventure avec les Verts : « Je n'ai qu'un objectif c'est finir la saison et préparer la suivante du mieux que possible. J'ai vécu des moments intenses ici et je remercie encore une fois les supporters pour tout l'amour que vous me portez et tout le soutien auprès de l'équipe. Je n'ai qu'une hâte, c'est retrouver le chaudron, mouiller le maillot et vous rendre fiers. Je suis 100% vert ».

Bien que critiqué pour sa saison moyenne (2 buts et 4 passes décisives en 29 matchs toutes compétitions confondues), Ryad Boudebouz compte poursuivre son parcours à Saint-Etienne. Une précision qui vaut la peine.