Togo: Renforcer son système immunitaire

Les personnes atteintes du sida ont un système immunitaire plus faible et sont donc plus exposées au covid-19.

Les responsables du programme national de lutte contre le sida (PNLS) veulent les mettre à l'abri.

'Il est préférable qu'ils limitent leurs déplacements. Nous recommandons de leur fournir un stock de médicaments ARV et autres de 3 mois', préconise le Pr Anoumou Dagnra, directeur de ce programme.

L'important pour ces populations à risques est de réduire la charge virale afin de renforcer l'immunité.

Il n'y a pas de corrélation directe entre le sida et le coronavirus, mais avec une immunité réduite, on est plus vulnérable aux virus.