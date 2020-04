Cote d'Ivoire: Grand-Lahou/ Lutte contre le COVID-19 - Les autorités locales à pied-œuvre

Les autorités locales sont à pied-œuvre dans la commune de Grand-Lahou pour faire face à la crise sanitaire du Coronaviruis qui fait son petit bonhomme de chemin en Côte d'Ivoire.

Le préfet du département, Germain N'Guessan Kouakou et le maire Daniel Gnangni parcourent, depuis le 23 mars, les différents quartiers, espaces commerciaux et gares routières.

Et ce, en vue de sensibiliser les populations au strict respect des mesures barrières prises par le gouvernant ivoirien visant à préserver leur vie.

Le préfet insiste, lors des séances de sensibilisation, sur le fait que la maladie est réelle et que les mesures barrières sont édictées pour notre bien. « Grand-Lahou doit faire école dans la mise en œuvre de ces mesures.

Il faut une union sacré des autorités et des populations pour éviter que cette maladie entre dans notre département. C'est une fierté pour nous de n'enregistrer aucun cas de contamination à Grand-Lahou », ne cesse-t-il d'encourager.

Le 1er magistrat de la commune de Grand-Lahou, en outre, souligne : « Les mesures barrières ne sont pas contraignantes ». Ainsi, leur application aidera à combattre cette pandémie qui n'a pas de frontière.

Pour lutter efficacement contre ce fléau, le maire a également pris un arrêté municipal pour réguler les marchés et le transport en commun et se sert de la radio locale pour diffuser des messages de sensibilisation en langues vernaculaires.

En plus, il a mis en mission les chefs de village et de communautés et les responsables de jeunesse. Pour soutenir ses actions, la mairie a distribué des kits de lavage de mains aux structures locales déconcentrées de l'Etat, à l'hôpital général, aux marchés ainsi qu'aux gares routières.

Elle a, rappelons-le, bénéficié de kits de lavage des mains de la part du ministre Claude Isaac Dé.

Le Ministère de la Solidarité a aussi fait, à la commune et au cinq sous-préfectures du département, des dons en vivres et non vivres composés de cache-nez, seaux, gants, gels hydro alcooliques, savon liquide et morceaux de savon et de riz, qui ont été remis aux populations.

Par ailleurs, le préfet effectue régulièrement une évaluation de la situation sanitaire et sécuritaire dans le département en faisant des réunions hebdomadaires avec la cellule de lutte contre les épidémies et la cellule civilo-militaire.