Sénégal: Confinement - Les vertus méconnues de l'ennui

Restez chez vous ! C'est la recommandation principale un peu partout dans le monde en cette période de pandémie du Covid-19. Le problème, c'est que rester à la maison rime avec ennui. Pourtant, il est possible de tirer quelque chose de positif de cette situation, nous disent les spécialistes. Explications.

Si on revisite la littérature, des personnages et d'artistes célèbres l'ont incarné : Madame Bovary, Baudelaire ou Pierrot le fou.

De grands philosophes se sont aussi intéressé à la question : Schopenhauer le premier, suivi de Rousseau, Heidegger, Jankélévitch ou encore Pascal. Mais c'est sans doute Marcel Proust qui a le mieux réussi à rendre l'ennui agréable dans les différents tomes d'« A la recherche du temps perdu ». Ça c'est dans la vie spéculative et romanesque.

Dans la vie pratique, l'ennui est souvent vu comme quelque chose de négatif, « car il correspond souvent à une situation qui nous est imposée et qui nous contraint », observe Sylvie Chokron, directrice de recherche au Centre national de recherche scientifique (Cnrs, France). Pourtant, selon cette chercheuse, le fait d'éprouver de l'ennui est un sentiment très important.

En effet, « c'est parce que nous ressentons un manque d'intérêt, ou encore parce que nous n'aimons pas ce que nous sommes en train de faire, que nous allons pouvoir changer d'activité et nous orienter vers des tâches plus intéressantes. On dit donc de l'ennui que c'est une émotion 'adaptative', puisque c'est grâce à lui que nous allons rechercher les tâches les plus intéressantes pour nous ».

Autrement dit, pour savoir ce qui nous plait réellement et rechercher ce qui est le plus motivant pour nous, rien de mieux que de s'ennuyer. Une bonne nouvelle en ces temps de confinement et autres restrictions des mouvements (état d'urgence, couvre-feu... )