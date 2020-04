Angola: L'enseignement supérieur exclut les intérêts sur les frais de scolarité

Luanda — Le paiement des frais de scolarité dans les établissements privés d'enseignement supérieur peut se faire de manière échelonnée, sans amende ni intérêts de retard.

Selon la ministre de l'Enseignement supérieur, des Sciences, de la Technologie et de l'Innovation, Maria do Rosário Sambo, les modalités de paiement peuvent être négociées, sans préjudice des parties.S'adressant à la presse, à la fin d'une réunion avec l'Association des étudiants des universités privées, la gouvernante a affirmé que l'Exécutif suivait les répercussions de la décision d'autoriser la facturation des frais de scolarité pendant l'état d'urgence.

La ministre a désapprouvé le fait que certains établissements d'enseignement privés organisent des examens, dans ce régime d'exception.«Ces examens ne peuvent pas être envisagés à ce stade. Nous pensons que ce ne sont que des tests pour évaluer la capacité des étudiants à saisir le contenu ", a-t-elle déclaré.

Elle a rappelé que dans cette condition d'état d'urgence, l'activité d'enseignement est suspendue et, par conséquent, les tests d'évaluation ne peuvent pas être effectués, qui puissent avoir des répercussions sur l'évaluation finale.Pour sa part, le président de l'association, Joaquim Caiombo, s'est déclaré satisfait des éclaircissements du Gouvernement sur la question des frais.Il a exprimé le souhait de voir respectées les directives émises par l'Exécutif, par des établissements privés d'enseignement supérieur.

Le gouvernement a autorisé, le 21 de ce mois, la perception des frais de scolarité dans les établissements d'enseignement privés et publics-privés durant ce régime d'état d'urgence, en vigueur depuis le 27 mars dernier.La mesure couvre tous les établissements d'enseignement général privés, publics-privés et universitaires.Selon le document, la mesure vise à assurer le fonctionnement normal des établissements d'enseignement et le paiement d'une rémunération pour le personnel enseignant et non enseignant.Les pourcentages à payer sont issus d'une analyse de la structure des coûts des institutions, en relation avec le paiement des salaires et des coûts opérationnels et essentiels.