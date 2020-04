Angola: "La réduction des salaires est illégale" - Juriste

Luanda — Toute mesure visant à réduire les salaires des joueurs de la part des clubs est illégale, dans la mesure où les relations juridico-professionnelles sont préservées dans le cadre de l'état d'urgence en vigueur dans le pays, a affirmé à l'Angop, à Luanda, le juriste Egas Viegas.

Vendredi dernier, le spécialiste du droit du sport a rappelé que la mesure prise en mars, pour lutter contre la prolifération du covid-19, respectait le principe de stabilité de l'emploi en conditionnant la résiliation des contrats de travail.

Cependant, certains clubs sont accusés par des joueurs, dont Recreativo de Libolo, de non-respect de la directive, payant unilatéralement les salaires de mars à 50%.Pour l'avocat, il s'agit d'une mesure antipatriotique et contraire à l'éthique car, directement ou indirectement, la source financière de 99% des clubs nationaux est l'État angolais, de sorte que la décision de réduire les salaires est injustifiée.

Il a dit que cela ne serait justifié que si le sport angolais était, pour l'instant, un produit rentable au point de générer des revenus, entre autres, avec la billetterie et le merchandising.L'auteur du livre "Contrat de travail dans le sport" et "Introduction au droit du sport" a expliqué que dans la relation de travail, bien que le travail soit limité, l'employeur doit payer le salaire en totalité et dans les délais.

En cas de non-respect, Egas Viegas a indiqué que les athlètes devraient signaler le fait aux organes compétents, notamment aux conseils de discipline des fédérations, au ministère de la Jeunesse et des Sports, à l'Administration Publique, Travail et Sécurité sociale et même aux organes juridictionnels.