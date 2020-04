Angola: Le coronavirus est plus redoutable que prévu, il peut aussi s'attaquer au coeur et au cerveau

Le nouveau coronavirus, qui est devenu en quelques mois l'ennemi numéro 1 de la planète entière, n'a malheureusement pas fini de surprendre les médecins hospitaliers et les scientifiques, épidémiologistes et autres virologues. Plus ces derniers se penchent sur ses capacités létales, plus ils découvrent qu'il est extrêmement redoutable et que la grave affection pulmonaire qu'il peut entraîner n'est pas sa seule arme destructrice.

Menaces contre le coeur et même le cerveau

Les poumons ne sont pas les seuls à être attaqués, la maladie du Covid-19 a également la capacité de provoquer de tels caillots de sang dans les vaisseaux que les dégâts peuvent être considérables dans d'autres organes. Dans plusieurs services de réanimation aux Etats-Unis notamment, les médecins ont observé plusieurs conséquences dramatiques de cette formation de caillots qui sont très difficilement délogeables.

Cela finit parfois par asphyxier les membres. Ou, si les caillots de sang se forment dans les veines de la jambe, entraînant une phlébite, ils peuvent aussi se diriger vers les poumons, boucher l'artère et parvenir à les mettre à l'arrêt, ce qui provoque une embolie pulmonaire. Ce n'est pas tout, le coeur peut être attaqué et survient la crise cardiaque. Les caillots peuvent même remonter jusqu'au cerveau, et c'est l'accident vasculaire cérébral assuré.