Madagascar: Persistance de la pandémie - Quatre cas asymptomatiques détectés

Les cas contacts de coronavirus continuent de se multiplier à Antananarivo. Le dépistage auprès de la population est en attente d'instruction.

Parmi les quatre femmes déclarées porteuses du covid-19 hier, trois d'entre elles se trouvent à Antananarivo et c'est à Fort-dauphin qu'est hospitalisée la quatrième patiente. Ces nouveaux malades ne présentent aucun symptôme mais le coronavirus a été détecté chez eux. « La contamination s'est faite par contact », affirme la Pr Vololontiana, porte-parole du centre de commandement opérationnel de la lutte contre le covid-19.

C'est dans le quartier populaire de 67 ha que se trouve le domicile de deux de ces femmes hospitalisées à cause du coronavirus. En banlieue d'Antananarivo, c'est de la localité d'Ambaniala Itaosy que vient une patiente. « Elles sont toutes asymptomatiques, c'est-à-dire qu'on ne reconnaît pas extérieurement à travers des symptômes qu'elles portent le coronavirus », selon le Pr Vololontiana. Face à cette dispersion des cas contacts à Antananarivo dont le nombre augmente petit à petit depuis le début de la pandémie, la distribution du médicament anti-coronavirus « covid-organics » est accentuée ainsi que la désinfection des lieux fréquentés par le public. De quartier en quartier dans la capitale, les éléments des forces de l'ordre remettent auprès de chaque foyer deux paquets de covid-organics tandis que les points de distribution de la boisson restent envahis quotidiennement par la foule.

Impact du déconfinement

« Pas le moindre symptôme n'est perceptible chez ces nouvelles patientes. Le coronavirus n'est donc pas reconnaissable à l'apparence. La prudence reste de mise », indique fermement la Pr Vololontiana. Dans la capitale, la Municipalité dispose d'une équipe spéciale formée pour affronter le coronavirus. « Un groupe de médecins est déjà opérationnel et compétent pour engager la riposte. Il s'agit d'une équipe mobilisable en cas de dépistage à mettre en œuvre sur instruction du centre de commandement opérationnel de la lutte contre le covid-19. La Municipalité reçoit les indications sur les personnes découvertes comme porteuses du covid-19 et leurs domiciles.

Avec les informations transmises par le centre de commandement opérationnel de la lutte contre le covid-19, des réactions sont immédiatement entreprises et la désinfection est privilégiée », précise Hajatiana Raharinandrasana, directrice des actions sociales et de la santé auprès de la mairie d'Antananarivo. Même si le maximum de cas contacts de coronavirus à Madagascar est découvert dans l'ensemble des six arrondissements de la capitale, la population citadine réinvestit rues et commerces en se déplaçant avec tous les types de moyens de locomotion comme les transports en commun, en raison du déconfinement progressif, bravant les risques d'une transmission du coronavirus par contact.

Âgées respectivement de 13 ans,63 ans et 70 ans, les femmes malades du coronavirus hospitalisées à Antananarivo et celle âgée de 50 ans à Taolagnaro ont été découvertes à l'issue de la réalisation de cent quarante six tests d'identification du coronavirus. Malgré le nombre de malades stagnant en deux jours à cinquante-trois, soixante-quinze individus sont déjà guéris donc quatre libérés de leurs hôpitaux de soins hier.