Madagascar: Entreprise JB - Reprise du recrutement des journaliers

La société JB décide de recourir à nouveau aux travailleurs journaliers. C'est un signe encourageant du début d'un retour à la normale de la situation.

C'est une des premières bonnes nouvelles depuis le début de la crise du coronavirus. La société JB, annonce la reprise du recrutement des travailleurs journaliers depuis le 27 avril. Ce qui signifie que les activités reprennent petit à petit leur cour normal chez ce leader national du marché de biscuits et de bonbons, filiale du groupe Basan. Mais les responsables s'empressent de préciser qu'il s'agit d'une reprise encore timide et qui est encore loin du rythme de croisière d'avant, voilà pourquoi le nombre d'embauches est encore limité.

«La situation sanitaire actuelle a encore un impact sur la situation économique des sociétés à Madagascar. L'activité de JB a très légèrement repris et c'est une des raisons pour laquelle elle a la possibilité actuellement de recruter des journaliers pour être en appoint au personnel permanent existant », explique-t-on du côté de l'entreprise.

Cette initiative est ainsi une continuité de la solidarité patriotique dont la société a fait montre depuis le début du confinement envers ses employés et la population vulnérable. D'abord pour ses 1200 employés permanents qui avaient pu toucher en totalité leur salaire et avantages divers malgré une baisse de 50% de la production et maintenant les temporaires qui vont petit à petit retrouver leurs emplois même si la situation reste fragile et précaire à cause du Covid-19. Selon les explications, la réception des dossiers avait commencé le 27 avril et les journaliers vont effectivement commencer à travailler à partir du 4 mai.

Motivation

Les critères de recrutement des journaliers restent inchangés à savoir la motivation. Les journaliers ayant postulé pour travailler avec JB seront priorisés, notamment ceux souhaitant être titularisés. Il y a également la compétence selon des critères bien définis et transparents, le comportement notamment par rapport au respect du règlement intérieur et l'aptitude qui est délivrée par l'OSTIE.

«La reprise du recrutement des journaliers est une décision qui tient à cœur à JB et au Groupe Basan, qui souhaite par des mesures concrètes, et impactantes, contribuer à la sécurité et au bien-être de ses collaborateurs et de ses partenaires tels que les journaliers, dans la mesure de ses capacités, et ce, même en temps de crise », déclare-t-on du coté de JB.