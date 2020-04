Congo-Brazzaville: Photojournalisme - Lancement de la 11e édition du Prix Carmignac

Le 11e Prix Carmignac du photojournalisme, consacré à la République démocratique du Congo (RDC), a été attribué au photographe canado-britannique Finbarr O'Reilly.

Le reportage de Finbarr O'Reilly a débuté en janvier avant que la pandémie ne bouleverse nos vies et nos modes de fonctionnement. En raison de l'aggravation de la situation sanitaire internationale et de la fermeture progressive des frontières, Finbarr O'Reilly et l'équipe du Prix - en lien étroit avec les membres du jury et du pré-jury de la 11e édition - ont repensé leur mode opératoire et adapté le Prix et le reportage à la crise que nous traversons.

La Fondation Carmignac a donc l'honneur de présenter « Congo in Conversation » (Congo en conversation) de Finbarr O'Reilly, un reportage collaboratif en ligne, réalisé avec la coopération étroite de journalistes et photographes congolais (ou basés en RDC) travaillant dans le respect des consignes de sécurité, d'éthique et des standards journalistiques professionnels.

Visible sur un site Internet créé pour l'occasion, et relayé sur les réseaux sociaux du Prix Carmignac, « Congo in Conversation » proposera une production inédite d'écrits, de reportages photos et de vidéos. Il documentera ainsi les défis humains, sociaux et écologiques que le Congo affronte aujourd'hui, dans le contexte d'une crise sanitaire sans précédent.