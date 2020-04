Ile Maurice: Commerce - La police sévit contre les marchands de légumes

Munis de leurs Work Access Permit et leur carte professionnelle, les planteurs de légumes qui pouvaient s'occuper de leurs plantations et certains vendaient leurs produits au bord des champs ou devant leurs maisons. Mais depuis une semaine, la donne a changé et la police sévit...

«On interprétait mal le circulaire du ministère de l'Agro-Industrie», reconnait le président de l'Association des Petits Planteurs, Kreepalloo Sunghoon. Le circulaire, précise-t-il, fait référence à «retail outlets and shops of the village». Mais certains planteurs avaient compris qu'ils pouvaient vendre leurs récoltes. Selon un planteur de l'est, cette pratique représentait plusieurs avantages. Les habitants de la localité étaient soulagés, les planteurs pouvaient écouler leurs récoltes et éviter que les légumes pourrissent dans les plantations.

Au début du confinement, la police fermait les yeux sur cette vente directe de légumes et s'assurait simplement qu'il n'y avait pas d'attroupements. Mais depuis une semaine, la donne a changé. Dans les milieux concernés, l'on affirme que c'est l'affaire opposant un policier et un supérieur dans le sud qui a causé ce changement. Pour rappel, ce policier avant affirmé qu'il avait arrêté un vendeur de légumes mais a été obligé de faire marche arrière suite à l'intervention d'un ministre.

Mais une source policière formelle affirme que tout le monde, y compris les planteurs, doivent respecter les règlements.