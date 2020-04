Madagascar: Air Madagascar - Des vols cargo spéciaux pour subsister

La fermeture des frontières pour des raisons de pandémie est plus que catastrophique pour la compagnie nationale de transport aérien.

Air Madagascar a cessé ses liaisons vers l'extérieur le 20 mars dernier pour cause de crise sanitaire internationale. Elle perd un chiffre d'affaires représentant 60% de son marché avec les liaisons tri-hebdomadaires vers Paris. Elle perd également le marché chinois avec la suspension des vols de deux fois par semaine vers Guangzhou depuis le 1er février. Les agences d'Air Madagascar à Paris et à la Réunion ferment en raison du confinement total imposé par la France sur tout son territoire en métropole et outre-mer. La compagnie a depuis annoncé par deux fois, ses contraintes de devoir repousser les suspensions de lignes à une date ultérieure. La date la plus proche pour une probable ouverture est le 05 mai pour l'île Maurice.

Dépendant de l'évolution de la maladie, 12 mai pour la France et 30 juin pour la Chine. Toutefois, une petite alternative s'ouvre à la compagnie nationale. Il y eut d'abord le transport éclair depuis les provinces, des citoyens étrangers désirant retourner chez eux, par des vols spéciaux opérés par Tsaradia et organisés par diverses ambassades.

Sombre

Hier, la compagnie Air Madagascar a fait savoir qu'avec Tsaradia, elles se mobilisent pour le transport de matériels sanitaires et de première nécessité dans toute l'île. « à la demande de la présidence de Madagascar, les deux compagnies ont été mobilisées pour mettre en place des vols spéciaux- cargo pour l'envoi en province du matériel médical, des kits de test de Covid-19, des matériels de première nécessité et la transmission des tests effectués en province pour l'Institut Pasteur de Madagascar », explique la compagnie dans un communiqué. Deux ATR-72 500 ont déjà relayé le nord et le sud-Est allant de Sambava à Mananjary depuis la semaine dernière.

Des actions à objectif social certes, mais qui devraient rapporter ne serait-ce qu'un peu aux caisses des deux compagnies. Les pertes économiques et financières de la compagnie nationale dans cette crise ne sont pas encore révélées. Outre l'histoire de mariage infructueux avec la compagnie française Air Austral dont le divorce officiel n'a pas encore été prononcé, les 46 millions de dollars de loyer des Airbus A340 planent encore dans l'air. La partie malgache a fait appel suite à cette décision. On chuchote l'éviction d'Eric Koeller de son poste de PCA, lequel a défendu, bec et ongle les trois premières années de vie commune avec Air Austral car a permis à Air Madagascar, de sortir sa tête de l'eau. Quant au nouveau DG, on parle beaucoup de la nomination imminente de l'actuel directeur général de l'EDBM ou encore d'un pilote très connu du secteur pour un réel nouveau souffle chez Air Madagascar. Jusqu'ici, aucune source n'a voulu confirmer... ni infirmer.