Congo-Kinshasa: Dossier Ne Muanda Nsemi - Le MISS exige la démission de l'inspecteur provincial de la police/ville de Kinshasa

Déplorant le pillage de la résidence du gourou de la secte BDM par des éléments de la police commis à cette opération, ces Congolais réunis au sein du MISS-RDC fustigent le manque de professionnalisme de ces unités de la police et appellent, par ailleurs, à la neutralisation de tous les gourous qui insécurisent les Congolais.

Dans une réaction du 27 avril en rapport avec l'arrestation, la semaine dernière, du leader de la secte Bundu dia Mayala (BDM), Zacharie Badiengila, alias Ne Muanda Nsemi, le Mouvement des indignés de la situation sécuritaire en RDC (MISS-RDC) note que la réduction à l'impuissance de ce gourou et de ses adeptes par les éléments de la Police nationale congolaise « démontre sans incertitude qu'il ne suffit que d'une faible volonté de la part des gouvernants pour éradiquer les poches qui insécurisent et endeuillent la République ».

Le MISS-RDC attend, en effet, des autorités du pays des sanctions pour les policiers auteurs des pillages et tueries lors de ces opérations qui ont conduit à la reddition de Né Muanda Nsemi et ses adeptes. Dans son monitoring, ce mouvement indique que ces opérations ont occasionné un total de vingt et un adeptes du BDM tués dont huit à Kinshasa et treize au Kongo central. Soulignant que toutes ces personnes n'étaient pas armées, le MISS-RDC regrette que cette reddition du gourou et de ses adeptes soit suivie d'un pillage généralisé de la résidence de Né Muanda Nsemi à Ma Campagne, où des policiers étaient incontestablement aperçus transportant des biens volés. « Ces actes prouvent sans doute le manque de professionnalisation des équipes de la police dépêchées pour la matérialisation de cette opération et poussent à l'interpellation de l'inspecteur provincial de la police qui doit déposer sa démission », a insisté le MISS-RDC.

Neutraliser tous les fossoyeurs de la République

Le Mouvement des indignés invite les autorités congolaises à déployer les expéditions de même envergure pour neutraliser les différents responsables des sectes et groupes armés qui écument les régions de la RDC. Le MISS-RDC pense notamment à Gédéon Kyungu, des Bakatakatanga ; les milices Codeco, en Ituri, Gumino, à Minembwe, les ADF, à Beni, les Yakutumba, à Fizi Baraka, les Nyatura, à Rutshuru, les Maï-Maï dans tout l'est du pays, etc. qui forment un ensemble de plus de cent trente-deux mouvements armés très actifs dans le pays.

Mais les indignés font aussi constater que les offensives déclenchées dans les différents fronts dans l'est du pays n'arrivent malheureusement pas à bout de l'insécurité qui perdure. Le vendredi 24 avril, note ce mouvement qui cite des sources locales, les miliciens de la Codeco ont tué vingt-trois personnes et blessé par la même occasion sept autres, dont un militaire des Fardc, au village de Ngurai en chefferie de Djukot, vers l'enclave de Berunda, dans le territoire de Mahagi en Ituri. A en croire le MISS-RDC, le même jour, dix-huit autres personnes dont treize écogardes ont été pulvérisés par des roquettes dans une embuscade leur tendue dans le parc de Virunga, au niveau de Rumangabo. Au Sud Kivu, à dix kilomètres de Minembwe centre, des violents combats ont opposé, depuis le même vendredi, les Maï-Maï Yakutumba aux Fardc, dans les hauts plateaux de Fizi avec un bilan provisoire de douze morts dans les deux camps.

Le MISS-RDC relève également que, dans la nuit du dimanche au lundi 27 avril, au moins six personnes ont été tuées par des présumés ADF, dans le village Vwerere, en secteur de Ruwenzori, territoire de Beni. « Il s'agit de plus de sept attaques des présumés rebelles ADF autour des agglomérations de Halungupa, en dépit de la forte présence militaire sur le lieu », a regretté le mouvement qui, tout en adoptant l'option de l'évaluation des opérations militaires dans les différents fronts proposée par la Convention pour le respect des droits de l'homme, rappelle qu'aussi longtemps que la purge ne sera pas opérée au sein de l'armée pour éjecter les affairistes et les infiltrés étrangers, toute offensive engagée ne produira pas des résultats attendus.