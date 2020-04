Algérie: COVID-19/Lutte - Les entreprises du holding ACS doublent leur production pour répondre à la demande

Alger — Les entreprises du holding Algeria Chemical Specialities ACS ont doublé leur capacités de production pour répondre aux besoins spécifiques engendrés par la pandémie de coronavirus, a indiqué lundi le P-dg du holding, Abdelghani Benbetka, en déplorant le manque d'approvisionnement en matières premières pour satisfaire les commandes.

Dans un entretien accordé à l'APS, M. Benbetka a souligné que le holding apporte totalement sa contribution à la lutte et la prévention contre la pandémie, notamment à travers ses trois filiales impliquées directement dans cette démarche.

La capacité de production du gel hydro-alcoolique est passée, précise M. Benbetka, de 2 tonnes/jour à 6 tonnes/jour, soit une hausse de 200% comparativement à la période normale d'avant crise. Le taux de couverture des commandes placées est de 60%.

L'entreprise prévoit d'augmenter prochainement le rythme de production du gel hydro-alcoolique pour atteindre les10 tonnes/jour sous condition de la réalisation d'investissements adéquats et la disponibilité de la matière première, a-t-il avancé.

Concernant l'entreprise SOCOTHYD, spécialisée dans la fabrication de produits parapharmaceutiques et d'Hygiène Corporelle, elle assure la fabrication des produits de pansements, coton, gaze, bandes plâtrées, sparadrap

médical et bandes de crêpe pour répondre à la demande de la pharmacie centrale des hôpitaux (PCH), CHU et EHS, en plus de la convention avec le secteur de la santé militaire et paramilitaire (DGSN et Protection civile). Ces structures absorbent 80% de la production.

Les 20% de production restants sont destinés aux entreprises publiques pharmacies privées, cliniques privées et détaillants, selon le P-dg du holding.

Une situation qui "s'explique d'une part par l'indisponibilité de ces produits sur le marché national, et d'autre part par, la réquisition faite par le ministère de la santé aux fabricants de ces produits afin de réserver la totalité de la production à la PCH", a-t-il précisé.

Compte tenu des "contraintes rencontrées par les producteurs privés de bavettes médicales pour défaut de matières premières et de main d'œuvre, SOCOTHYD/Spa a négocié l'acquisition de produits semi- finis pour la confection de bavettes, fabriquées par le personnel féminin confiné à la maison" a fait savoir le même responsable.

Cette opération permettra à l'entreprise d'augmenter les quantités de bavettes à 10.000 unités soit 750 bavettes jours.

De son côté, l'entreprise ENAP a développé une solution désinfectante contre des microorganismes se trouvant sur des surfaces inanimées. Environ 100.000 litres de cette solution ont été mis à la disposition de la protection civile pour la désinfection des établissements de santé et autres institutions étatiques.

Par ailleurs, le Groupe ENPC/Spa s'est lancé, en collaboration avec l'université de Sétif, dans la confection de plaques en polycarbonate pour la fabrication de vitre de protection visage à usage médical, et les pièces en polymère technique pour les appareils respiratoires, ainsi que dans la fabrication de films en plastique pour la confection de combinaisons de protection.

Il a indiqué que les besoins en alcool pur de SHYMECA sont de l'ordre de 20.000 litres par semaine. "Actuellement elle est régulièrement approvisionnée, mais en quantité insuffisante pour répondre aux besoins du marché", a-t-il déploré.

En plus du gel hydrologique, cette entreprise a mis sur le marché une solution hydro alcoolique désinfectante conditionnée dans un flacon avec pulvérisateur, « ayant le même pouvoir bactéricide et désinfectant contre le coronavirus que le gel et est vendue à meilleur prix que le gel hydro-alcoolique », a informé le même responsable.