Sénégal: Aide alimentaire d'urgence - La distribution démarre avec 38.754,8 tonnes, ce mardi

S'exprimant hier, lundi 27 avril, la Secrétaire générale du ministère du Développement communautaire, de l'Equité sociale et territoriale, Rachelle Coly Bougal, a fait savoir qu'un total de 38.754,8 tonnes a été déjà réceptionné, pour être distribué dans le cadre du plan de riposte «Force Covid-19». Selon elle, la Police et la Gendarmerie assurent la sécurité des opérations de convoyage et la distribution de cette aide alimentaire destinée à un million de ménages.

Dans le cadre de la distribution de l'aide alimentaire d'urgence concernant le plan de riposte «Fore Covid-19», 38.754,8 tonnes dont 30.094 déjà chargées au niveau du port dans le bateau de Cosoma (Opérateur de transport maritime de passagers et de marchandises selon les normes et standards internationaux), ont été acheminées dans les régions et départements. L'information est de la Secrétaire générale du ministère du Développement communautaire, de l'Equité sociale et territoriale, Rachelle Coly Bougal. Elle s'exprimait hier, lundi 27 avril, suite au point du jour du ministère de la Santé et de l'Action sociale concernant le Covid-19.

Cette aide alimentaire d'urgence destinée à un million de ménages vulnérables, d'une valeur monétaire de 66.000 F Cfa par ménage, est composée de 100 kg de riz, de 10 kg de sucre, de 10 litres d'huile, 10 kg de pâte alimentaire et un carton de 18 briques de savons. A en croire Rachelle Coly Bougal, 888 camions ont été mobilisés pour le convoyage des vivres. Il s'agit, selon elle, de «35 camions de l'Armée, 171 camions du Collectif des transporteurs et 8 camions du Commissariat à la sécurité alimentaire. Et le reste des camions est des prestataires qui ont des contrats à cet effet».

Concernant la sécurité des opérations de convoyage, elle est assurée par les Forces de défense et de sécurité. «L'escorte est assurée par la Gendarmerie et la programmation des chargements par l'Armée», dit la Secrétaire générale du ministère du Développement communautaire, de l'Equité sociale et territoriale. En effet, pour les opérations de ciblage des bénéficiaires, elle a rappelé que deux procédés ont été utilisés. C'est-à-dire le «Registre national unique qui recense 588.045 ménages répartis dans toutes les régions et les communes du Sénégal parmi les ménages plus vulnérables et le ciblage communautaire qui concerne, quant à lui, 411.955 ménages qui se fait à partir d'un quota alloué à chaque commune, proportionnellement à la taille de sa population et aussi à la carte de la pauvreté».

Pour rappel, le Président de la République, Macky Sall, avait présidé, le 11 avril dernier, le lancement de la campagne de distribution de denrées alimentaires dans le cadre du plan de riposte «Force Covid-19» estimées à plus de 100 mille tonnes.

LE COUP D'ENVOI DONNE AUJOURD'HUI A GUINAW RAIL SUD ET YENNE

Selon Rachelle Coly Bougal, la distribution de l'aide alimentaire d'urgence débute aujourd'hui, mardi 28 avril, dans les communes pilotes de Guinaw Rails Sud et de Yenne. «Les dispositions sont prises par les autorités administratives», a-t-elle rassuré. Et d'ajouter : «ce sera le cas progressivement dans chaque région, une fois que le convoi du kit au complet est effectué».