Sénégal: Certification de conformite des masques barrières - Moustapha Diop prend du recul

L'élan de solidarité des fabricants sénégalais dans la production locale de masques barrières a motivé le ministre du Développement industriel et des Petites et Moyennes Industries, Moustapha Diop, qui avait, il y a quelques jours, pris par arrêté conjoint n°009450 du 24 avril 2020, aménageant la certification de conformité à la norme nationale « NS-Qualité Sénégal », à suspendre ultérieurement la mise en application de l'arrêté susmentionné, dans un communiqué rendu public le dimanche 26 avril 2020.

«Conformément à sa mission de promotion de la qualité, le Ministre du Développement industriel et des Petites et des Moyennes Industries a fait élaborer, par l'Association Sénégalaise de Normalisation (ASN), une norme sur les masques barrières et une autre sur les gels hydroalcooliques, pour garantir aux populations des moyens de protection contre le Covid-19 qui respectent les exigences de qualité, de confort, de sécurité et de santé requises » avait relevé le ministre Moustapha Diop dans un document qui a été rendu public, le dimanche 26 avril 2020. Et de souligner qu'« en application du décret n°2002-746 du 19 juillet 2002, relatif à la normalisation et au système de certification de la conformité aux normes, l'arrêté conjoint n°009450 du 24 avril 2020 a été pris pour rendre obligatoire la certification de conformité des masques barrières à la marque nationale de conformité « NS-Qualité Sénégal ».

L'arrêté avait été pris en collaboration avec le ministre du Commerce et des Petites et Moyennes Entreprises, Aminata Assome Diatta. « Mais, des fabricants de masques ont souhaité l'allègement de la procédure et des modalités de certification des masques barrières, pour pouvoir continuer à participer à l'effort national de lutte contre le coronavirus », indique le même communiqué. C'est au regard de tout cela que le ministre du Développement industriel et des Petites et Moyennes Industries, Moustapha Diop, a fait savoir qu'avec ce contexte particulier où tous les moyens sont bons pour stopper la propagation du Covid-19, il a décidé de suspendre jusqu'à une date ultérieure l'application de l'arrêté susmentionné.