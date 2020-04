Afrique de l'Ouest: UEMOA - Les chefs d'Etat expriment leur préoccupation face à la propagation rapide du COVID-19

Sous la présidence de son Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, président en exercice de la Conférence des chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa), la Conférence s'est réunie en session extraordinaire, en visioconférence le 27 avril 2020. La session s'est principalement penchée sur la grave crise sanitaire qui sévit dans les pays de l'Uemoa du fait de la pandémie à coronavirus (Covid-19).

«Analysant la situation sanitaire dans les pays de l'Union, la Conférence exprime sa vive préoccupation face à la rapidité avec laquelle la maladie à Coronavirus (Covid-19) se propage et les risques qu'elle comporte aux plans humain, économique et financier, sur le monde en général et en particulier sur les pays de l'Uemoa », lit-on dans le communiqué de presse reçu à la rédaction du Journal de l'économie sénégalaise (Lejecos).

Elle exprime sa compassion à toutes les familles endeuillées et souhaite un prompt rétablissement aux malades. La Conférence salue la vigueur des réactions des Etats membres dès le déclenchement de l'épidémie et les efforts qu'ils continuent de déployer pour mettre en œuvre des plans de riposte destinés à faire face à la progression de la maladie, à protéger les populations les plus vulnérables et à limiter l'impact de la pandémie.

Elle les exhorte à poursuivre la sensibilisation des populations au strict respect des mesures de prévention. La Conférence rend un hommage appuyé aux professionnels de la santé pour les efforts inlassables qu'ils déploient pour sauver des vies. Elle félicite le Conseil des ministres et les institutions de l'Union pour les décisions et mesures prises à l'issue de la session extraordinaire du Conseil du 20 mars 2020, pour contribuer au financement des plans de riposte nationaux.

La Conférence salue également les actions en cours de la Bceao et de la Boad destinées à mettre en œuvre, en relation avec le système bancaire, des mécanismes de financement des SFD , principales sources de financement du secteur informel dans les Etats membres. La Conférence note qu'à l'instar des autres pays, la pandémie à coronavirus affecte profondément les économies des Etats membres.

Ainsi, en 2020, la situation macroéconomique de l'Union connaîtrait une dégradation sensible avec notamment un taux de croissance moyen qui ressortirait à 2,7%, soit une réduction de près de quatre points de pourcentage par rapport à la prévision initiale de 6,6%.