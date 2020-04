Soudan: AE - La reformulation de la relation avec les Nations Unies n'implique pas une concession

Khartoum — Le gouvernement du Soudan a confirmé qu'il ne cherchait pas à confier une nouvelle mission aux Nations Unies, mais plutôt à changer la nature de la mission mixte des Nations Unies déjà présente dans le pays en passant du chapitre sept au partenariat et à la coopération avec les Nations Unies au titre du chapitre VI de sa charte sur la consolidation de la paix et dans le plein respect de la souveraineté, de l'unité, de l'indépendance et de l'intégrité territoriale du Soudan.

Dans un communiqué de presse publié mardi, le ministère des Affaires étrangères a déclaré que la demande du Soudan de reformuler ses relations avec le système international n'impliquait pas la moindre tolérance ni renonciation à la propriété de sa décision nationale, et que le soutien étranger ne signifiait en aucune manière une renonciation à notre besoin urgent de compter sur l'autosuffisance et de construire ou de reconstruire nos capacités nationales, mais à leur avantage.

Le ministère a affirmé sa volonté de travailler avec l'organisation internationale pour assurer le respect de la décision nationale et l'adoption des visions et priorités nationales en premier, deuxième, troisième et dernier tout au long du processus de reconstruction du partenariat entre les deux parties.

Le texte d'orgine (Arabe) est publié dans la page Arabe de notre site SUNA.