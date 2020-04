Algérie: Chlef - Une caravane de solidarité pour les familles nécessiteuses des zones d'ombre

Chlef — Une caravane de solidarité englobant 10.000 colis alimentaires, a été lancée, mardi, à partir du siège de la protection civile de Chlef, au profit de familles nécessiteuses des zones reculées de la wilaya.

Outre ces colis alimentaires, la caravane -- organisée en coordination entre les directions de l'Action sociale et du Commerce de la wilaya, les associations de la société civile et la section locale des Scouts musulmans algériens (SMA) -- englobe, également, des produits d'hygiène et de prévention destinés aux hôpitaux de référence dans la lutte contre le Covid-19, en plus de couvertures et literies au profit des foyers des personnes âgées et de l'enfance assistée.

Selon le directeur de l'action sociale, Abdelkader Dehimi, la wilaya a enregistré la "distribution de 32.000 colis alimentaires au profit de familles nécessiteuses, dans le cadre de l'élan de solidarité, visant à réduire l'impact économique et social de la crise sanitaire, induite par l'épidémie de Coronavirus (Covid-19), sur cette catégorie sensible de la population", a-t-il indiqué.

Il a, également, fait part de prés de 50.000 familles bénéficiaires de la prime spécial Ramadhan, fixée à 10.000 da, dans l'attente de l'organisation "prochainement" d'autres actions de solidarité similaires, a-t-il dit.

De nombreux présidents d'Assemblées populaires communales, ayant réceptionné leur quota de cette caravane de solidarité, ont salué cette initiative susceptible, selon eux, de "contribuer à l'amélioration des conditions de vie des familles nécessiteuse, en cette conjoncture difficile nécessitant la fédération des efforts de tout un chacun", ont-ils souligné.