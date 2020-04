Angola: L'Exécutif modifie la réglementation tarifaire

Luanda — L'équipe économique de l'exécutif angolais a approuvé ce mardi un texte qui modifie le décret sur la réglementation tarifaire, en vue d'introduire la méthodologie de revenus annuels requise.

Selon le communiqué final de la session, ce mécanisme définit les niveaux de revenus de chaque entreprise de la chaîne de valeur du secteur public de l'électricité.

Il vise à assurer la pérennité financière du secteur, son fonctionnement efficace et la mise en œuvre des meilleures pratiques, conférant à l'organe de régulation du secteur de l'électricité des pouvoirs dans la fixation et l'approbation des méthodologies et des tarifs.

Dans le chapitre des finances publiques, la réunion dirigée par le Président de la République, João Lourenço, a également approuvé le rapport de bilan du plan de trésorerie pour février 2020.

Le document met en évidence les hypothèses de revenus pétroliers, de trésorerie nette, d'entrées totales de revenus et de flux de paiements au cours de la période considérée. Dans le même esprit, la Commission économique du Conseil des ministres a approuvé la programmation financière du Trésor pour le deuxième trimestre 2020.

Il s'agit d'un instrument de gestion financière qui contient les hypothèses de revenus pour la période considérée, les projections d'entrées de fonds et les flux de paiement.

Le calendrier de trésorerie financière du deuxième trimestre 2020 comprend également des opérations financières avec des effets de trésorerie directs et indirects et une brève approche des risques de leur exécution. Lors de la réunion, la Commission économique a pris note des prévisions d'approvisionnement alimentaire pour le deuxième trimestre 2020, de l'état des stocks et des indicateurs du commerce extérieur relatifs à la période de 25 au 31 mars de l'année en cours.

La Commission économique du Conseil des ministres est chargée de traiter le programme macroéconomique de l'Exécutif et d'assurer la conduite de la gestion macroéconomique en harmonie avec les objectifs et priorités économiques du programme de gouvernance du Président de la République.