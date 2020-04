Sénégal: Premier League - Sadio Mané continue de séduire l'Angleterre

Et si Sadio Mané était le meilleur joueur de la saison 2020 en Angleterre ? Après avoir été plébiscité par The Guardian et SkySports, il ne fait aucun doute pour Kevin de Bruyne et David Silva que l'attaquant sénégalais de Liverpool est le joueur qui les a le plus impressionnés.

« Dans le monde entier, c'est facile, Messi est le meilleur. En Angleterre, je pense que ce serait Sadio Mané à Liverpool, il se débrouille très bien ». Ces déclarations sont de David Silva, le milieu de Manchester City (34 ans, 19 matchs et 3 buts en Premier League cette saison).

L'espagnol n'a pas caché son admiration pour l'attaquant sénégalais qui continue de séduire le monde du football par son talent et ses prestations de haute volée. Silva a ainsi classé Mané parmi l'un des meilleurs joueurs actuels avec qui il n'a jamais eu la chance de jouer.

Pas surprenant si l'on sait que l'attaquant des Reds a souvent donné du fil à retordre à la défense de Manchester City lors de leurs dernières confrontations.

Un peu avant Silva, Kevin de Bruyne avait également fait savoir qu'il aurait donné sa voix pour Sadio Mané lors du vote pour le meilleur joueur de Premier League qui était prévu courant avril.

« Je pense qu'il a été le meilleur atout de Liverpool cette année. Il a été important. Donc si je devais choisir quelqu'un, je choisirais Mané », avait déclaré le milieu offensif belge de Manchester City.

Un motif de satisfaction pour Sadio Mané qui, quelques semaines plus tôt, a été également plébiscité meilleur joueur de la saison par The Guardian et SkySports.

Auteur d'une saison stratosphérique en 2019, l'inarrêtable Sadio Mané, potentiel champion d'Angleterre, continue sur sa lancée en 2020 (14 buts et 7 passes décisives en 26 rencontres).

Le classement de la Premier League, figé à la 29e journée, est largement dominé par Liverpool dont la supériorité ne souffre d'aucune contestation.

Mané et ses coéquipiers comptent 25 points d'avance à neuf journées de la fin sur le double champion en titre, Manchester City.