Sénégal: Nba Draft 2020 - Amar Sylla renonce à se présenter...

L'ailier-fort Sénégalais de 18 ans (2m06 avec une envergure de 2m21), Amar Sylla, a renoncé à se présenter au prochain repêchage de la Nba prévu le 25 juin prochain.

Il restera donc à Ostende, en Belgique, une année supplémentaire avant de se présenter à la draft de 2021, considérée déjà comme étant l'une des plus relevées de l'histoire.

Amar Sylla veut ainsi se donner une deuxième chance d'améliorer son stock lors de la saison prochaine avec le club professionnel belge du Bc Ostende.

La saison dernière, Sylla, prospect n°40 du Top 100 Espn, tournait avec une moyenne de 7.3 points et 5.6 rebonds par match. Il était annoncé depuis plusieurs semaines au second tour par le biais de nombreuses mocks Draft de cette année.

Selon certains observateurs, Amar Sylla a tout intérêt à rester encore une année en Europe pour augmenter son stock pour accroître ses chances au repêchage de 2021, surtout que le processus de pré-draft 2020 réserve beaucoup d'incertitudes en raison de la pandémie de coronavirus.

Le natif de Dakar et ancien pensionnaire de la Seed Academy et de l'équipe junior du Real Madrid a donc pris une meilleure décision pour la suite de sa carrière au lieu de rester dans un repêchage avec un grand risque d'être sélectionné en fin du second tour.

Même si la cuvée de 2021 s'annonce particulièrement relevée, Amar Sylla aura sans aucun doute toute sa chance d'être appelé par Adam Silver au premier tour.

... Karim Mané y sera

Karim Mané est vraisemblablement le meilleur espoir québécois également sénégalais en vue de la Nba. Meneur de jeu grand format (1,96 m), marqueur prolifique à la discipline irréprochable, il a reçu d'ailleurs les offres des plus grands programmes universitaires américains.

« C'est probablement le joueur le plus recruté dans l'histoire du Québec [... ] Il y avait des jours que je ne pouvais pas travailler parce que je recevais toute la journée des appels des entraîneurs de la Ncaa », a reconnu Andrew Hertzog, entraîneur des Cheetahs du Collège Vanier.

Espoir n°2 du classement international d'Espn (Entertainment sport programming network incorporated) pour les joueurs nés en 2000, Mané a fait une percée au championnat du monde Fiba U19 en Grèce l'été dernier où il était parmi l'un des meilleurs prospects à long terme de l'événement.

De ce fait, le meneur Sénégalais est éligible au repêchage en tant que joueur international qui satisfait aux exigences d'âge de la Nba. « J'ai envoyé mes documents, mais je garde mes options ouvertes jusqu'à l'université.

Je ne prévois pas d'embaucher un agent pour le moment. Je veux entendre directement les équipes. Si je peux obtenir une garantie que je serai recruté, je devrai probablement penser à rester ».

Le jeune joueur a des outils physiques solides pour un meneur potentiel, mesurant 1m98 avec chaussures, une envergure de 2m08 et des qualités athlétiques impressionnantes.

Il avait reçu une invitation à représenter le Canada au prestigieux Nike Hoop Summit en avril dernier, ce qui aurait pu lui donner un grand élan avant le repêchage de la Nba si la vitrine n'avait pas été annulée.

« Les équipes Nba n'ont pas pu me voir autant parce que j'ai joué au Canada et j'ai été blessé la plupart de la saison. Ils savent que je suis un bon athlète avec des compétences polyvalentes pour un meneur. Ils connaissent mon potentiel et combien je travaille dur.

J'ai entendu des gens me comparer à Jrue Holiday, qui est un joueur que j'étudie beaucoup ». Plus de dix universités lui ont fait une offre, mais Karim Mané a réduit sa liste à cinq, à savoir Michigan State, DePaul, Marquette, Memphis et Pittsburgh.

Qu'il atteigne ou non la Nba, le meneur de 19 ans a déjà tracé sa voie. La prochaine étape pour lui est bien désormais de partir, reste à savoir où et quand.