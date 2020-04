Burkina Faso: Incendie à l'hôtel Dioulassoba - Pas de perte en vie humaine, mais des dégâts matériels

Un incendie d'origine inconnue pour le moment, s'est déclenché le matin du 28 avril 2020 à l'hôtel Dioulassoba, sis au centre-ville de Bobo-Dioulasso. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine, mais d'importants dégâts matériels.

C'est aux environs de 10 heures que l'incendie s'est déclenché à l'hôtel Dioulassoba le 28 avril 2020. Les sapeurs-pompiers alertés, se sont immédiatement déportés sur les lieux et ont pu circonscrire le feu au bout d'une demi-heure.

Selon le commandant de la 2e compagnie de la brigade nationale de sapeurs-pompiers de Bobo-Dioulasso, le capitaine Didier Bazongo, le feu s'est déclenché dans une chambre, une suite, située au 1er étage de l'hôtel.

Les soldats du feu ont pu éteindre l'incendie qui n'a pas eu le temps de se propager dans les autres chambres. Selon le commandant Didier Bazongo, tout ce qui se trouvait dans cette suite a été consumé.

L'effet de chaleur et la fumée ont atteint le matériel des autres chambres situées au même niveau. L'incendie n'a heureusement pas fait de victimes.

Selon le gérant de Dioulassoba, Pimo Mavellia, l'hôtel était fermé à cause de la mise en quarantaine de la ville de Sya pour cause de coronavirus et seuls quelques agents y dormaient.

L'origine de l'incendie reste pour le moment inconnue et M Mavellia dit faire appel aux électriciens et autres experts pour en déterminer les causes.

Il a loué la promptitude des sapeurs-pompiers et les forces de sécurité, ce qui a permis de maîtriser le feu à temps.