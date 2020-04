Cote d'Ivoire: Lutte contre le coronavirus - Dominique Ouattara au secours de trois mille familles vulnérables

La présidente de la fondation Children of Africa, Dominique Ouattara, œuvre à soulager 3000 familles vulnérables, notamment les femmes et les enfants du Grand Abidjan. Et ce, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.

Ainsi, hier au siège de la fondation à Cocody, elle a fait des dons à hauteur de 130 millions de FCFA en faveur d'une centaine d'Ong partenaires de la fondation.

Des structures engagées dans la protection des couches susmentionnées qui seront chargées de faire la distribution aux bénéficiaires.

Les dons sont composés de 3000 sacs de riz, 20 000 boîtes de sardine, 12000 paquets de sardine, 10 000 masques de protection, 6000 gels hydroalcooliques, 3000 dispositifs de lavage des mains.

La présidente fondatrice de Children of Africa a particulièrement félicité le gouvernement et le Conseil national de sécurité pour avoir fait du soutien des populations défavorisées une véritable priorité. Elle se félicite du fait que le Fonds national de solidarité et de soutien soit opérationnel.

La distribution des fonds alloués aux ménages démunis a commencé et le gouvernement a aussi offert des vivres aux populations. « Je suis fière de mon cher époux, le Président Alassane Ouattara.

Car il a tenu à aider directement les foyers les plus démunis pendant cette période difficile. Cette aide a été immédiate, concrète et effective.

Cela démontre à quel point ce sujet lui tient à cœur », a souligné Dominique Ouattara; avant de saluer les efforts de tous les donateurs dont l'Ambassade de Chine qu'elle a qualifiée de partenaire privilégié de la fondation Children of Africa et de la Côte d'Ivoire.

Aux Organisations non gouvernementales (Ong), elle a demandé de redoubler d'efforts pour apporter assistance aux plus vulnérables.

« Votre dynamisme et votre efficacité sur le terrain sont autant de valeurs qui ont motivé mon choix de faire de vous des relais de la fondation auprès de nos femmes et enfants victimes de cette situation.

Je vous encourage à sensibiliser ces familles et à donner le bon exemple en matière de mise en pratique des mesures barrières », a recommandé Dominique Ouattara.

Au personnel de santé et aux forces de l'ordre, la présidente de la fondation Children of Africa a traduit tous ses encouragements dans l'exercice de leur métier.

La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Ramata Ly-Bakayoko, dira pour sa part que les dons de Dominique Ouattara vont renforcer les capacités opérationnelles des Ong et améliorer les conditions de vie des bénéficiaires.

« Vous êtes une femme d'exception. Vous participez de manière significative à la lutte contre la maladie. Votre engagement pour la cause de la femme et de l'enfant n'est plus à démontrer. La construction de l'hôpital mère-enfant à Bingerville et bien d'autres actions sont édifiantes », a-t-elle ajouté.

Anicette Djédjé, au nom des Ong, a soutenu avec émotion que Dominique Ouattara a montré ainsi que les animateurs des organisations non gouvernementales ne sont pas seules dans le combat contre la maladie. C'est un soutien de taille, a-t-elle fait remarquer.

Parfait Kouassi, vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, porte-parole des entreprises ayant fait des dons à la fondation, a relevé qu'il s'agit d'un appui afin de permettre à la présidente de Children of Africa de poursuive la lutte visant à contrer la propagation du virus. Il a remis un chèque de 20 millions FCFA et des vivres et non vivres.

Dans ce même élan, l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire, Wan Li, a soutenu cette action sociale en octroyant 50 millions FCFA.

Pour lui, la fondation joue un rôle prépondérant et il souhaite que la Côte d'Ivoire gagne au plus vite la bataille contre cette crise sanitaire. « La Chine sera toujours aux côtés de la Côte d'Ivoire, un pays ami.

Il y a eu plusieurs actions dont le partage d'expériences avec des experts de la médecine », a-t-il affirmé, tout en traduisant son admiration pour le Chef de l'État Alassane Ouattara pour les mots de solidarité qu'il a eus pour la Chine au début de la crise sanitaire dans ce pays.