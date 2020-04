Togo: 1,8 milliard de F CFA pour l'acquisition des tracteurs et moderniser un peu plus l'agriculture togolaise

« Le gouvernement a mis en place un plan de riposte agricole COVID-19 pour accompagner les ménages ruraux. A cet effet, tous les producteurs sont invités à se faire enregistrer par les agrégateurs qui les accompagnent dans la production par la nouvelle société cotonnière pour les producteurs de coton afin de faciliter l'élaboration d'un fichier qui permettra la mise en place du porte-monnaie électronique pour faciliter l'accès aux intrants.

Ouvriers agricoles en quête d'opportunités et promoteurs de fermes agricoles à la recherche de main d'œuvre, faites désormais un seul clic et renseigner les formulaires disponibles sur cette plate-forme, http://www.formationsagricoles.tg/offreemploi/inscription.

Toutes les personnes qui cherchent des travailleurs saisonniers pour leurs fermes ou les unités de transformation de produits agricoles sont priées de déposer ici leurs demandes »,

C'est en ces termes que le ministre de l'Agriculture, de la Production animale et halieutique, Noël Koutéra Bataka plantait le décor ce Mardi 28 Avril 2020, lors de la cérémonie de remise de tracteurs aux agrégateurs.

Il s'agit de 72 tracteurs le tout d'une valeur de 1,8 milliard de F cfa qui vient basculer l'agriculture togolaise encore plus dans la modernisation.

C'est un geste qui vient confirmer, au cours de cette campagne agricole 2020-2021, qui s'opère dans un contexte de crise sanitaire liée à la pandémie du Coronavirus, la vision du Chef de l'Etat de faire de l'agriculture le principal levier de création de richesses, et aussi le fait que cette agriculture togolaise reste un chantier prioritaire de son gouvernement.

Des explications du ministre Bataka, ce matériel agricole mis à disposition des agrégateurs et qui se veut le fruit d'un partenariat entre le MIFA S.A (Mécanisme incitatif de financement agricole fondé sur le partage de risques S.A) et la société privée KFB devra permettre d'assurer le développement durable des chaînes d'approvisionnement alimentaire grâce à des pratiques agricoles améliorées qui augmentent la production et renforcent la sécurité alimentaire.

Aussi, indique-t-on que d'autres équipements suivront et viendront renforcer ces premiers, au fur et à mesure de la disponibilité et des contributions des particuliers offreurs de services de mécanisation agricole.

Parlant du PRA Covid-19 (Plan de Riposte Agricole Covid-19) déployé par le ministère de l'Agriculture, de la Production animale et halieutique, il est révélé qu'il s'agit d'une stratégie qui « a pour but le maintien et l'amélioration du revenu des producteurs agricoles, la sauvegarde des emplois et investissements dans le secteur en vue d'une augmentation de la contribution à la croissance économique du Togo et pour garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle ».

Dans la droite ligne de son déploiement, il est dès lors demandé aux agrégateurs, ces entreprises qui collectent, transforment ou commercialisent à « faire identifier leurs producteurs en groupe d'entente solidaire de quatre à six personnes afin de s'inscrire dans une base de donnée ».

Et donc, pour leur faciliter l'accès à des kits d'intrants massifs et toucher les ménages ruraux, des mesures spécifiques sont prises.

Une précision de taille, les filières stratégiques les plus concernées par cette stratégie sont celles du Coton, du Soja, du Riz et aussi du Maïs.