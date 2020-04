Nigeria: La lutte contre le COVID-19 - La star de Nollywood

Tous les organes des Nations unies au Nigeria travaillent en étroite collaboration, afin de s'assurer que la réponse du pays à la pandémie de COVID-19 est efficace et sauve autant de vies que possible. Par le coordinateur résident des Nations unies au Nigeria, Edward Kallon.

Avant son arrivée au Nigeria, beaucoup de personnes dans le pays avaient des idées fausses sur le COVID-19. Beaucoup pensaient que c'était une maladie réservée aux pays avancés, ou que les Africains étaient immunisés contre elle.

Mais alors que le nombre d'infections est passé d'un cas à Lagos le 27 février à plus de 400 le 17 avril, de nouveaux mythes se sont développés. Par exemple, "le coronavirus est une maladie de riches", et "puisque le frottement des mains à base d'alcool peut tuer le virus, la consommation d'alcool préviendra l'infection". Ces mythes, et d'autres non vérifiés, ont commencé à faire le tour des médias sociaux, se propageant encore plus vite que le virus lui-même. La lutte contre cette dangereuse désinformation est devenue l'une des premières et des plus importantes tâches de l'ONU au Nigeria.

Le musicien nigérian Cobhams Asuquo

Nous nous sommes rapidement tournés vers l'industrie nigériane du cinéma et du divertissement, connue sous le nom de Nollywood, qui produit une cinquantaine de films par semaine, juste après Bollywood en Inde (Hollywood, aux États-Unis, est un lointain troisième).

Les stars nigérianes se sont mobilisées et ont produit un contenu puissant avec des messages qui ont rapidement commencé à se répandre : "Ne serrez pas la main de votre voisin ; envoyez-lui un baiser de loin, utilisez du savon et de l'eau pour faire la guerre..." chante le musicien nigérian Cobhams Asuquo, lauréat de plusieurs prix, dans sa chanson du cœur pour contenir la propagation de COVID-19.

Abordant la question des mythes liés aux coronavirus, le comédien populaire Basket Mouth, dans sa courte vidéo, exhorte tout le monde en anglais pidgin, "Abeg confam information before you share am", ce qui signifie "Veuillez confirmer chaque élément d'information avant de le partager avec les autres". L'actrice vedette, Toyin Abraham, dans sa courte vidéo, conseille de ne pas être terrifié. N'écoutez pas les rumeurs sur les coronavirus".

Collaboration, coopération et financement

Il y a de nombreuses agences, programmes et fonds des Nations unies présents au Nigeria, et nous avons fait en sorte que les forces de chacun puissent être utilisées pour aider efficacement le gouvernement et le peuple du Nigeria à traverser cette crise.

Lors d'une réunion avec les agences gouvernementales et les principaux donateurs, nous nous sommes réunis pour discuter de la situation d'urgence en cours et avons convenu d'un plan d'action, qui comprenait le lancement d'un fonds pour canaliser les contributions à la Task Force COVID-19 présidentielle du Nigeria.

L'actrice nigériane Toyin Abraham

Ensemble, les différentes instances de l'ONU au Nigeria ont contribué à hauteur de 2 millions de dollars à l'achat de fournitures médicales essentielles, dont 50 ventilateurs qui doubleront probablement les réserves nationales, des équipements de protection individuelle (EPI), 30 000 kits de test et cinq ambulances équipées de matériel de surveillance.

Mais notre travail va au-delà du simple financement. Les Nations unies au Nigeria ont soutenu la coordination des centres d'opérations d'urgence (COU), la recherche et la surveillance des contacts, le soutien logistique pour le transport et la fourniture de matériel tel que l'EPI et bien plus encore.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS), qui est à la tête de la stratégie de confinement COVID-19, a envoyé des membres de son personnel dans les régions touchées pour soutenir la réponse, et aide d'autres régions à se préparer à faire face, notamment par la communication des risques et l'engagement communautaire, avec un soutien important des autres agences des Nations unies.

Les conséquences humanitaires

Le coordinateur résident des Nations unies au Nigeria, Edward Kallon, se lave les mains, démontrant ainsi une façon de réduire la transmission du coronavirus.

Actuellement, nous nous préparons à faire face aux conséquences humanitaires immédiates de la pandémie, si elle devait s'étendre au nord-est du Nigeria. Nous n'attendrons pas que le COVID-19 atteigne les camps de personnes déplacées à l'intérieur du pays (PDI) pour agir : ils ont déjà suffisamment souffert du conflit qui dure depuis une décennie dans la région.

Nous aidons les autorités des régions de Borno, Adamawa et Yobe à élaborer des plans d'intervention d'urgence qui accordent une attention particulière à la réalité des conditions de vie dans de nombreuses communautés et camps de personnes déplacées, ainsi qu'aux besoins spécifiques des femmes et des enfants, qui sont souvent les plus touchés par les crises.

Pour protéger les personnes déplacées par le coronavirus, nous avons installé des stations de lavage des mains dans les camps et les établissements informels et nous nous efforçons d'assurer une distribution rapide de l'eau. Au-delà des personnes déplacées, les Nations unies lancent un outil d'enquête avec le Réseau des personnes vivant avec le VIH (NEPWHAN) afin de recueillir des informations spécifiques concernant les défis potentiels, ainsi que pour les personnes vivant avec le VIH/Sida, et la manière dont elles peuvent maintenir un accès continu à un traitement, des soins et un soutien de qualité au milieu de la réponse à l'épidémie de COVID-19.

Perspectives pour l'ère post-coronavirus

Anticipant l'impact socio-économique de COVID-19 dans l'ère post-coronavirus, les Nations Unies au Nigeria ont préparé une analyse de l'environnement socio-économique et des projections post-coronavirus, en vue de rédiger un rapport technique qui aidera le gouvernement à planifier et à prendre des décisions.

Il est essentiel que les différentes instances de l'ONU agissent de concert. Ensemble, nous pouvons faire plus. La collaboration et la coopération entre l'ONU et le gouvernement sont évidentes pour tous et portent déjà leurs fruits en assurant une réponse nationale efficace et coordonnée pour contenir la pandémie de COVID-19.

Nous sommes déterminés à poursuivre cette collaboration dans l'intérêt de tous les Nigérians, alors que le monde est confronté à l'une des plus grandes crises sanitaires jamais vues.

En travaillant ensemble, nous pouvons certainement gagner. En fait, c'est la seule façon pour nous de gagner.