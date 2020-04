Maroc: Poursuite de l'opération de distribution des aides alimentaires du Ramadan

Dans la continuité de l'élan national de lutte contre les effets du Covid-19 initié par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et en application des Hautes instructions du Souverain, la Fondation Mohammed V pour la solidarité poursuit la 21ème édition de l'opération d'aide alimentaire du Ramadan.

Au vu du contexte inédit dans lequel elle se déroule et conformément aux directives de Sa Majesté le Roi, la Fondation a opéré un renforcement des moyens afin d'élargir la couverture des foyers bénéficiaires du soutien alimentaire. L'effectif global a été augmenté à 600.000 foyers (soit 100.000 foyers supplémentaires par rapport à l'édition précédente), pour un investissement global de 85 millions de dirhams (achat des denrées et logistique).

Organisée avec le soutien financier du ministère de l'Intérieur, de la Direction générale des collectivités locales (DGCL) et du ministère des Habous et des Affaires islamiques, et le concours de l'Entraide nationale, du ministère de la Santé, de la Gendarmerie Royale, des oeuvres sociales des FAR (DGSS), de la Promotion nationale, des Forces auxiliaires et des autorités provinciales et locales, cette opération consiste en la distribution de paniers composés de sept produits essentiels, à savoir 10 kg de farine, 4 kg de sucre, 250 gr de thé, 1 kg de lentilles, 1 kg de vermicelle, 5 l d'huile et 800 gr de concentré de tomates à 600.000 familles démunies, dont 459.504 dans le milieu rural.

Elle est assurée par les caïdats dans le cadre des comités locaux qui veillent à informer les chefs des familles bénéficiaires et à organiser la remise de l'aide alimentaire directement auprès des foyers, en porte à porte.

Dakhla-Oued Eddahab

L'opération nationale de distribution alimentaire "Ramadan 1441", initiée par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, a profité à 11.586 familles dans la région Dakhla-Oued Eddahab, soit une hausse de 1.586 ménages par rapport à l'an dernier.

Le nombre de ménages bénéficiant de cette action solidaire à la province d'Oued Eddahab s'élève à quelque 6.236, soit une augmentation de 836 familles par rapport à l'année dernière.Dans la province d'Aousserd, un total de 5.350 familles (+750 sur an) a bénéficié de cette action de solidarité lancée samedi sous la supervision des autorités locales.

Taza

17.680 familles ont bénéficié de l'opération de soutien alimentaire "Ramadan 1441" dans la province de Taza, en hausse de 2.260 ménages par rapport à l'année précédente.

Cette opération, initiée par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, a touché cette année les populations de trois nouveaux Pachaliks en l'occurrence Aknoul, Oued Amlil et Tahla.

Au niveau urbain, la ville de Taza a totalisé 1.480 familles bénéficiaires suivie de Tahla (400 ménages), Oued Amlil (300) et Aknoul (200). Les 15.300 ménages restants sont issus du monde rural et répartis sur les douars relevant des cercles de Taineste, Oued Amlil, Aknoul, Taza et Tahla.

Cette action de solidarité, destinée à apporter aide et réconfort aux catégories sociales les plus vulnérables, notamment les veuves, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap, a été supervisée par une commission provinciale et les autorités locales, pour mieux acheminer ces aides aux domiciles des bénéficiaires, conformément aux mesures préventives contre la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

Rhamna

Le nombre des familles bénéficiaires de l'opération de distribution alimentaire "Ramadan 1441" dans la province de Rhamna s'élève à 7.650 ménages, soit 1.650 foyers supplémentaires par rapport à l'année dernière.

Ainsi, l'opération bénéficie à 7.200 ménages dans le monde rural et à 450 familles en milieu urbain au niveau de la province.

Au cours des deux derniers jours, 75% des paniers de soutien alimentaire ont été distribués au profit des personnes et des familles vivant en situation de précarité, notamment les veuves, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap, en vue d'atténuer les répercussions socioéconomiques de la pandémie du Covid-19.

Ifrane

5.169 familles ont bénéficié de l'opération de soutien alimentaire "Ramadan 1441" dans la province d'Ifrane, contre 4.500 ménages l'année précédente.

Initiée par la Fondation Mohammed V pour la solidarité, cette opération a profité à 600 familles issues du milieu urbain et 4.569 en milieu rural.

Chtouka-Ait Baha

Le nombre de ménages bénéficiant de l'opération de distribution alimentaire Ramadan 1441 au niveau de la province de Chtouka-Ait Baha s'élève à 10.378 en milieu rural et urbain, soit 1.328 familles de plus par rapport à la précédente édition.

Sur ce total, 7.800 ménages bénéficiaires sont issus du milieu rural, alors que le nombre des familles ciblées en milieu urbain est de 2.578.

Dans ce cadre, chaque famille a reçu un panier composé de sept produits essentiels (10 kg de farine, 4 kg de sucre, 250 g de thé, 1 kg de lentilles, 1 kg de vermicelle, 5 litres d'huile et 800 g de concentré de tomates).

La distribution s'est effectuée dans le respect des consignes sanitaires et de protection, selon le protocole et les modalités adoptés par les autorités locales.