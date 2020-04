Congo-Kinshasa: Ituri - Félix Tshisekedi confie une mission de sensibilisation aux anciens seigneurs de guerre

La situation sécuritaire de la province de l'Ituri, actuellement en proie à des troubles récurrents, préoccupe profondément le Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi Tshilombo.

Oui, la problématique de l'instauration d'une paix durable et définitive dans ce secteur a fait l'objet d'un entretien que le Président de la République a animé lundi 27 avril 2020, à la Cité présidentielle de la N'sele, avec les délégations des anciens seigneurs de guerre Lendu et Hema de la province de l'Ituri, conduites respectivement par MM. Floribert Nzabu Ngabu et Thomas Lubanga. Il s'agissait, en fait, d'une démarche initiée par le Garant de la Constitution en vue de trouver les voies et moyens pour ramener la paix et la sécurité, de manière durable et définitive, dans la province meurtrie de l'Ituri.

Au sortir de cette rencontre en audience, Floribert Nzabu Ngabu de la délégation de la tribu Lendu, a signifié à la presse que le Chef de l'État s'inscrit dans le cadre du souci permanent du Président de la République, garant de la Nation, d'œuvrer davantage avec toutes les parties concernées pour que la paix et la sécurité soient ramenées définitivement en Ituri. Dans son élan, Nzabu Ngabu ajouté que le Président de la République leur a confié, à cette occasion, la mission d'aller sensibiliser tous les compatriotes de l'Ituri pour que, eux tous, parlent un même langage en regardant dans la même direction pour ramener la paix et la sécurité en Ituri. «Nous avons accepté la mission qu'il nous a confiée pour la paix dans notre province», a tenu à préciser cet ancien Seigneur de guerre.

Pour sa part, M. Célestin Mbodina Iribi, également de la délégation de la tribu Lendu, a, quant à lui, précisé que le message leur transmis par le successeur de Joseph Kabila a été clair, à savoir : "la province de l'Ituri regorge d'énormes potentialités, il n'est donc pas normal que les filles et fils de cette province continuent à s'entretuer au lieu qu'ils mettent à profit toutes ces richesses au bénéfice de la population". Et d'ajouter, par ailleurs, que le Président de la République leur a fait comprendre que, déjà, ils ont expérimenté la haine, maintenant il est temps d'expérimenter l'amour, avant d'exhorter tous les belligérants à déposer les armes et de n'œuvrer que pour la paix, rien que la paix, car sans celle-ci l'on ne peut pas prétendre à un quelconque développement.

Reçu par le Chef de l'Etat à tour de rôle, Thomas Lubanga, président de l'Union des patriotes congolais (UPC) une autre milice convertie en parti politique et ancien détenu de la CPI a, de son côté, qualifié la situation à Djugu de « crime contre l'humanité et de génocide ». Il promet qu'ils vont réunir tous les éléments permettant au Président de la République de prendre les meilleures décisions possibles pour ramener la paix définitive dans la province de l'Ituri. Cet ancien seigneur de guerre, qui conduisait la délégation Hema, a reçu favorablement le message auprès du Chef de l'Etat. Sur ce, il a laissé entendre que la province de l'Ituri traverse pour le moment une situation catastrophique qui frise le crime contre l'humanité et le génocide. Ce qui, a-t-il dit, préoccupe le Président de la République.

En définitive, Félix Tshisekedi a confié à toutes ces délégations une mission spéciale, qui consiste à sensibiliser pour que la paix et la sécurité soient ramenées définitivement en Ituri. De leur part, ils ont promis de réunir tous les éléments devant permettre au Président de la République de prendre les meilleures décisions possibles pour ramener la paix définitive dans la province de l'Ituri. A noter que cette province connait présentement une zone de turbulence à cause de la recrudescence de l'insécurité. Les habitants attendent beaucoup du Chef de l'Etat qui, lors de son passage pendant la campagne électorale, avait promis à la population de pouvoir ramener une paix durable.