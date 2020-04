Congo-Kinshasa: FNSCC - Eugène Kandolo salue la décision de Félix Tshisekedi

Après la nomination du Cardinal Fridolin Ambongo et du révérend Pasteur Bokundoa de l'Eglise du Christ au Congo respectivement, Coordonnateur et coordonnateur adjoint du comité de gestion du Fonds National de la Solidarité Contre le Coronavirus, laquelle nomination a été rendue public par le service du Chef de l'Etat en date du mercredi 22 avril dernier, Eugène Kandolo, acteur social et coach en développement personnel en RDC, a crevé l'abcès en saluant cette décision prise par le Président Félix Tshisekedi, qui a porté son choix sur des personnes jugées crédibles par la majorité des populations congolaises.

Approché, le responsable de l'organisation «K-possible» a, avant tout, tenu à contextualiser cette série de nominations au sein du comité du FNSCC. «D'abord, il faut remettre tout dans le contexte de notre pays. Le contexte est tel qu'il y a une crise de crédibilité auprès de ceux qui ont des charges officielles. Nous sommes dans un contexte ou plusieurs sont en train d'être convoqués progressivement pour répondre de leur gestion devant la justice », lâche-t-il, d'entrée. Par conséquent, argumente-t-il, il fallait comme il y a état d'urgence, de ne pas donner une telle responsabilité de la gestion de l'argent à un mandateur publique dans un contexte aussi particulier. A l'en croire, il y avait une nécessité de trouver des figures indépendantes pour constituer le Comité de gestion du FNSCC.

D'après lui, la conduite des chefs des confessions religieuses leur exempte de tout soupçon des malversations, cela fait d'eux de bonnes personnes à la tête de FNSCC. « Pourquoi le Chef de l'Etat a pensé aux personnes des confessions religieuses ? Parce qu'ils sont exemptés des soupçons de malversation. C'est une façon de leur responsabiliser, de dire, on prend des gens, disons-le comme cela, qui n'ont pas des colorations, parce qu'on considère que l'église serait cette entité qui est au milieu du village et qui ne fait acception ni de telle partie politique, ni de telle autre obédience», a précisé Eugène Kandolo.

Créé le 06 avril dernier, le Fonds National de Solidarité contre le Covid 19, a comme principale mission de rechercher et collecter des moyens financiers destinés à servir sous forme d'aide, assistance ou soutien aux personnes physiques ou morales personnels médicaux soignants, services médicaux ou hospitaliers. Il vise également à appuyer les entreprises et autres structures exerçant une activité économique qui seraient particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du COVID-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation.