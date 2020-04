Madagascar: Automobile Club - Rénovation des passages pour piétons

Chose promise chose dûe. Comme annoncé il y a quelques jours, l'Automobile Club de Madagascar a lancé une campagne de sécurisation routière destinée aux collégiens, cette semaine.

Il s'agit de rénover une douzaine de passages pour piétons, à proximité de différentes écoles. Le projet prévoit de s'étaler aux quatre coins de la capitale, jusqu'à jeudi. « Auparavant, on a effectué des reconnaissances, afin de bien déterminer nos cibles. Ce lundi après-midi, on était devant l'EPP Vohibola et le collège Rasalama à Ampandrana, ainsi qu'à Mahasoazaza. Hier, on était à Analakely et aussi à Soarano », a-t-on souligné de la part de l'Automobile Club.

La situation actuelle facilite grandement ce genre d'initiative, la circulation étant réduite dans l'après-midi. Pas de perturbations constatées donc, vu la diminution des flux à partir de 14h. Et aussi, le trafic moins dense permet de « travailler en toute sécurité ».

Feedbacks positifs

Mais pourquoi des passages pour piétons à proximité des écoles ? « Après observations, on a remarqué l'absence de ces marquages dans différents points. Nous avons choisi les établissements scolaires car il est plus facile de sensibiliser les jeunes », rajoute-t-on auprès de l'Automobile Club. Un choix en concordance également avec le slogan de la campagne de la Fédération Internationale de l'Automobile, en l'occurrence « Save kids lives ». Comme on pouvait s'y attendre, les feedbacks sont clairement positifs, aussi bien de la part des riverains que des automobilistes : « C'est une très bonne idée. Vivement que cela continue pour le bien des collégiens et de tous les usagers même ».

Ce mercredi, ce sera au tour de Mahamasina, un quartier fréquenté par des milliers de jeunes inscrits à l'Institution Sainte Famille, au collège Saint-Joseph et au CEG Antanimbarinandriana. Et la campagne se conclura à Ankaditapaka et à Ankadifotsy, ce jeudi. Voilà pour la capitale. Concernant les autres villes, « tout dépendra du budget en main », conclut-on auprès de l'Automobile Club.