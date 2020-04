Madagascar: Célébration - Le « Jazz Day » se joue intra-muros

Une fois n'est pas coutume, la faute à la pandémie du coronavirus, les mélomanes de la capitale devront se contenter d'une célébration « virtuelle » de la journée internationale du jazz ce jeudi.

Un rendez-vous qui a eu comme habitude de réjouir un public de tous âges et de tous horizons depuis plusieurs années maintenant. Le fameux « Jazz day », appellation plus joviale et un brin stylée de la célébration de la journée internationale du jazz se déroulera exclusivement sur les réseaux sociaux ce 30 avril. Pour un moment exceptionnel comme celui que nous vivons actuellement, des mesures exceptionnelles ont ainsi été prises par le comité d'organisation de cet événement, à savoir celui du festival international Madajazzcar et ses partenaires.

Le monde étant toujours au cœur de cette lutte contre le coronavirus ou « Covid-19 », le « Jazz day » affirme également toujours comme leitmotiv l'importance de rester chez soi, aussi bien pour le public que les artistes eux-mêmes. Ainsi, c'est entre quatre murs, chacun bien au chaud dans leurs foyers que les nombreux musiciens de jazz nationaux se relayeront sur la page facebook du Madajazzcar Festival tout au long de la journée de demain. Une nouvelle approche qui promet de surprendre le public se découvrira ainsi, tandis que les musiciens se plairont à s'exposer à travers cet exercice inédit.

Des virtuoses en virtuel

Point de scène harmonieuse sur la place du jardin d'Antaninarenina pour cette année donc malheureusement. Ceci-dit, le festival Madajazzcar et son comité, à la baguette pour cette célébration, les jazzmen et jazzwomen nationaux qui ont toujours su faire preuve d'une grande solidarité donneront le meilleur pour les mélomanes qui se joindront à cet événement virtuel. De plus, le « Jazz day » gardera toujours son aspect interactif, puisqu'au-delà des performances, et des diffusions de court-métrages, quelques séances de master-class par des musiciens professionnels égayeront aussi cette journée pour tous ceux qui souhaiteront s'imprégner plus encore de leur talent. La traditionnelle célébration annuelle se redécouvre ainsi comme étant très particulière cette année, mais n'en restera pas moins toujours aussi fédératrice et harmonieuse. S'adaptant avec aisance, malgré les quelques difficultés auxquelles ils font face actuellement, les artistes nationaux, en particulier les musiciens continueront encore d'enchanter le public et l'organisation de ce « Jazz day 2.0 » le démontre.