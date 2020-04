Madagascar: Nosy Lava - Deux condamnés à perpétuité libérés

Deux détenus ayant écopé de la perpétuité sur l'île de Nosy Lava se heurtent à une autre paire de manche, après une libération inattendue. Après avoir obtenu une grâce présidentielle, ils peinent à retrouver leurs familles.

Déboussolés. Deux détenus de la prison de Nosy Lava, ayant recouvré la liberté dernièrement sur grâce présidentielle, se retrouvent livrés à eux mêmes. Condamnés à perpétuité pour meurtre, Samuel Rakotoarivelo, incarcéré depuis 1981 sur l'île de Nosy Lava, ainsi que François Razafimandimby, détenu sur cette île prison depuis 1992, se retrouvent complètement détachés de leurs familles.

Ayant passé respectivement trente-neuf ans et vingt-huit ans à l'écart de leurs proches et de la société où ils ont vécu, les deux anciens détenus ont littéralement coupé tout contact avec le reste du monde, qu'il leur est devenu impossible de retrouver leur repère après leur séjour à Nosy Lava. Condamnés à perpétuité sur décisions du tribunal, les deux sexagénaires ont vécu quasiment à l'isolement pendant leur périple carcéral.

Au fil des mois et des années, ils ont été abandonnés puis oubliés par leurs familles pour évoluer dans le microcosme pénitencier de l'île de Nosy Lava, où le Canal de Mozambique est à lui seul un mur infranchissable que tenter de s'évader serait hasardeux. La prison de Nosy Lava est fermée par l'État depuis l'an 2000. Les détenus ont été transférés à la maison centrale d'Analalava.

En revanche, Samuel Rakotoarivelo et François Razafimandimby ont continué à purger leur peine en quasi liberté à Nosy Lava, pour assurer l'entretien et la surveillance des constructions du pénitencier laissé à l'abandon. Les deux hommes ne vivaient plus derrière les murailles en état de délabrement et le portail arraché de la prison, mais évoluaient parmi les habitants. Pour survivre, ils effectuaient des cultures vivrières, essentiellement du manioc, sur le terrain de l'administration pénitentiaire.

« Ma famille savait que j'étais à Nosy Lava, mais elle ne sait pas que j'en suis sorti vivant », confie Samuel Rakotoarivelo.

Passé effacé

Après leur libération inattendue, les deux sexagénaires ont quitté l'île prison au large d'Analalava, dans le Nord-Ouest, pour rallier la Grande île. Samuel Rakotoarivelo et François Razafimandimby se sont installés provisoirement à Analalava, après avoir renoué avec la liberté. L'hospitalité de la population ainsi que des autorités locales leur sont d'une grande aide, le temps qu'ils retrouvent leurs familles.

Étant de véritables anonymes aux identités connues pour les personnes qui les côtoient, les deux vieillards peinent à retrouver les traces de leur passé, d'autant plus que les moyens leur font défaut. Leur identité est, pour eux, la seule trace de leur existence.

Avant son incarcération à Nosy Lava, Samuel Rakotoarivelo habitait à Ampitatafika, dans l'Antananarivo. Un périple criminel dans le Nord lui a coûté la prison à vie au point de lui formater le disque dur à sa remise en liberté. Les premières recherches sur son passé se sont avérées infructueuses. François Razafimandimby est, pour sa part, natif de Besalampy. Bien que marié et père de quatre enfants dont Benarivo Edison, Catherine, Floraline, Voizy, tous aujourd'hui âgés de plus d'une trentaine d'années, le chef de famille n'est pas pour autant épargné par une rupture avec le passé au point de n'avoir aucune information à jour sur sa femme et ses enfants.

Le maire de la commune d'Analalava Hilaire Talentino leur a néanmoins tendu la main, afin qu'ils retrouvent leurs familles. Avant-hier, l'élu d'Analalava les a reçus à son bureau.