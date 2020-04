Madagascar: Rugby / Confinement - La fédération propose des formations en ligne

Dans le but d'optimiser le temps qui est figé par le confinement, Malagasy Rugby ou la Fédération malgache de rugby propose des formations en ligne à tous les acteurs et passionnés de l'ovale. Les formations sont ouvertes aux dirigeants, joueurs, entraîneurs, arbitres et médecins sportifs.

Les intéressés peuvent directement visiter et s'informer directement sur le site www.worldrugby.org. Ceux qui ont suivi la formation dans leur domaine respectif pourront par la suite passer le test pour obtenir le diplôme universel homologué par le World Rugby. Les joueurs et joueuses pourront y approfondir leur savoir-faire sur le rugby ready, l'entraînement pour les enfants et l'antidopage.

Les coaches niveaux I et II y trouveront le coaching children, l'antidopage, l'introduction à l'entraînement, les règles du jeu, l'analyse de rôle fonctionnel et facteur clé. Le site propose également des cours pour les préparateurs physiques, médecins, arbitres, commissaires au match, formateurs d'entraîneurs, d'arbitres et même les dirigeants et spectateurs ou simples passionnés y auront aussi leur part.