Congo-Brazzaville: Coronavirus - Les championnats professionnels et le National 1 arrêtés?

Alors que le gouvernement a annoncé l'arrêt des saisons sportives professionnelles, dont celles du football, plusieurs Congolais sont concernés. Reste à savoir quelles seront les modalités de promotion et de relégation décidées par les instances dirigeantes.

"La saison 2019-2020 de sports professionnels, notamment celle de football, ne pourra pas reprendre", a annoncé le Premier ministre français Edouard Philippe, mardi dans un discours à l'Assemblée nationale, douchant les espoirs des différents championnats interrompus depuis mi-mars en raison de la pandémie.

Alors que les acteurs du football français, Ligue, Fédération et clubs, exploraient toutes les options pour terminer l'édition 2019-2020 (en août, sur la fin de l'année civile), la messe semble dite après l'annonce du Premier ministre.

Cette annonce concerne un certain nombre dans les trois premières divisions françaises. En premier lieu, Randi Goteni et Dunkerque qui visaient légitimement la montée en Ligue 2.

A l'inverse, la décision plombe les (minces) espoirs de maintien du Mans de Moussiti Oko. 19e et englué dans le bas de tableau depuis de longues semaines. En revanche, le FC Niort de Franck et Bryan Passi, 18e et barragiste provisoire, reste en sursis en attendant les décisions des instances dirigeantes.

A l'heure actuelle, seul Noël Le Graët, le président de la FFF, est le seul à s'être exprimé : « je suis pour l'application des règlements. Il devrait donc y avoir 2 montées de National en D2, la D2 devrait avoir deux descentes et deux montées et donc deux descentes de Ligue 1, car je ne vois pas comment on pourrait faire des barrages ».

Du côté de la LFP, on annonce que le bureau du Conseil d'administration « pour étudier les conséquences sportives et économiques des mesures annoncées par le Premier Ministre.

Ce Bureau sera suivi d'un Conseil d'Administration qui devra décider formellement de l'arrêt de la saison 2019/2020 et convoquer ensuite une Assemblée Générale de la LFP »

Les Congolais concernés

Ligue 1 : Christ-Emmanuel Faitout Maouassa et Eduardo Camavinga (Rennes, 3e)

Ligue 2 : Warren Tchimbembé (Troyes, 4e), Le Havre (Fernand Mayembo et Alan Dzabana, 6e), Guingamp (Morgan Poaty, 7e), Grenoble (Yves Pambou, 8e), Nancy (Ryan Bidounga et Mons Bassouamina, 12e), Caen (Prince Oniangué, Durel Avounou, Herman Moussaki, Alexis Beka Beka et Kelian Nsona, 13e), Niort (Bryan Passi, Franck Passi, 18e), Le Mans (Bevic Moussiti Oko, 19e).

National 1 : Randi Goteni (Dunkerque, 2e), Cédric Odzoumo (Bastia-Borgo, 13e).